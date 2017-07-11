«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Бакайоко

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко не является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы не заинтересованы в приобретении 22-летнего игрока нынешним летом.

Главным претендентом на француза таким образом остается «Челси». Сообщается, что на этой неделе хавбек пройдет медобследование для синих, и если все будет нормально, в следующий понедельник он отправится вместе с остальными футболистами лондонского клуба в предсезонный тур в Китай и Сингапур.

По информации СМИ, Бакайко обойдется «пенсионерам» примерно в 40 миллионов фунтов стерлингов.