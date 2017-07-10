«Бетис» и «Малага» интересуются Хави Гарсией

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может вернуться в Испанию. Согласно Diaro de Sevilla, игроком интересуются «Бетис» и «Малага». В борьбе за футболиста лидирует севильский клуб – его представители уже предложили хавбеку контракт на четыре года.

Хави Гарсия стал игроком «Зенита» в августе 2014 года. В минувшем сезоне на его счету один гол в 31 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро, контракт с питерцами рассчитан до июня 2019 год. Прежде испанец выступал за «Бенфику», «Осасуну» и «Реал».

Ранее Гарсия назвал провалом неучастие «Зенита» в Лиге чемпионов на протяжении двух лет.