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«Бетис» и «Малага» интересуются Хави Гарсией

10 июля 2017, 22:38
2

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может вернуться в Испанию. Согласно Diaro de Sevilla, игроком интересуются «Бетис» и «Малага». В борьбе за футболиста лидирует севильский клуб – его представители уже предложили хавбеку контракт на четыре года.

Хави Гарсия стал игроком «Зенита» в августе 2014 года. В минувшем сезоне на его счету один гол в 31 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро, контракт с питерцами рассчитан до июня 2019 год. Прежде испанец выступал за «Бенфику», «Осасуну» и «Реал».

Ранее Гарсия назвал провалом неучастие «Зенита» в Лиге чемпионов на протяжении двух лет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Малага Бетис Хави Гарсия
Комментарии (2)
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insider_retro
1499715635
Руководство клуба ПОМОЖЕТ ему обрести уверенность в переходе в другой клуб.... В любой... Для 30-ти летнего игрока это может быть крайний переход... Надо не кочевряжится, а сделать осознанный и верный выбор.... А то выберут другие....
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Garrincha58
1499718180
как раз Бетис и Малага будут играть в ЛЧ,а то провал, а не ты ли Гарсия участник этого провала
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