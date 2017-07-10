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    «Бетис» и «Малага» интересуются Хави Гарсией

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может вернуться в Испанию. Согласно Diaro de Sevilla, игроком интересуются «Бетис» и «Малага». В борьбе за футболиста лидирует севильский клуб – его представители уже предложили хавбеку контракт на четыре года.

    Хави Гарсия стал игроком «Зенита» в августе 2014 года. В минувшем сезоне на его счету один гол в 31 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро, контракт с питерцами рассчитан до июня 2019 год. Прежде испанец выступал за «Бенфику», «Осасуну» и «Реал».

    Ранее Гарсия назвал провалом неучастие «Зенита» в Лиге чемпионов на протяжении двух лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 22:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2017, 23:23

      как раз Бетис и Малага будут играть в ЛЧ,а то провал, а не ты ли Гарсия участник этого провала

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 22:40

      Руководство клуба ПОМОЖЕТ ему обрести уверенность в переходе в другой клуб.... В любой... Для 30-ти летнего игрока это может быть крайний переход... Надо не кочевряжится, а сделать осознанный и верный выбор.... А то выберут другие....

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