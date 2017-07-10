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«Бетис» предложил Хави Гарсии соглашение на четыре года

10 июля 2017, 15:28
5

«Бетис» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии, сообщает Diario de Sevilla. Севильцы уже контактировали с 30-летним игроком, предложив ему соглашение сроком на четыре года.

По информации источника, испанец не против возвращения на родину, так как его место в составе петербуржцев после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини находится под большим сомнением.

Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» в августе 2014 года. В Испании он известен по выступлениям за «Осасуну» и «Реал».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Бетис Хави Гарсия
Комментарии (5)
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insider_retro
1499691126
Пора рвать... Если намекнули на отсутствие надежд на него, то посиделки на лавке до следующего трансферного окна сильно подпортят ЕГО реноме....
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dok66
1499693230
Если это так , то нормальное возвращение на родину !
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порт
1499694501
Севильцы уже контактировали с 30-летним игроком ----------------------------------------------------------------------------------------- Не имеют права делать этого. Если и контактировали, то не с игроком, а с его агентом.
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zenitforever2015
1499694575
Бетис - это то, что ему сейчас более подходит....
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