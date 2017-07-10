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    «Бетис» предложил Хави Гарсии соглашение на четыре года

    «Бетис» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии, сообщает Diario de Sevilla. Севильцы уже контактировали с 30-летним игроком, предложив ему соглашение сроком на четыре года.

    По информации источника, испанец не против возвращения на родину, так как его место в составе петербуржцев после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини находится под большим сомнением.

    Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» в августе 2014 года. В Испании он известен по выступлениям за «Осасуну» и «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 15:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 июля 2017, 16:49

      Бетис - это то, что ему сейчас более подходит....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 10 июля 2017, 16:48

      Севильцы уже контактировали с 30-летним игроком
      -----------------------------------------------------------------------------------------
      Не имеют права делать этого. Если и контактировали, то не с игроком, а с его агентом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июля 2017, 16:27

      Если это так , то нормальное возвращение на родину !

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 15:52

      Пора рвать... Если намекнули на отсутствие надежд на него, то посиделки на лавке до следующего трансферного окна сильно подпортят ЕГО реноме....

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > insider_retro 10 июля 2017, 20:21

      Реноме может, а вот кошелёк точно не испортит, зарплата 4,5 миллиона евро самая большая в РФПЛ

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