«Бетис» предложил Хави Гарсии соглашение на четыре года

«Бетис» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии, сообщает Diario de Sevilla. Севильцы уже контактировали с 30-летним игроком, предложив ему соглашение сроком на четыре года.

По информации источника, испанец не против возвращения на родину, так как его место в составе петербуржцев после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини находится под большим сомнением.

Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» в августе 2014 года. В Испании он известен по выступлениям за «Осасуну» и «Реал».