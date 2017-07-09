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    Фанаты «Бешикташа» в инстаграме призвали Косту перейти в турецкий клуб

    Болельщики «Бешикташа» прилагают все усилия для того, чтобы нападающий «Челси» Диего Косты выбрал вариант развития своей карьеры в турецком чемпионате. Дело в том, что они оставили почти три миллиона комментариев с просьбой перейти в «Бешикташ» под фотографией в инстаграме с хавбеком «Сан-Паулу» Петросом Араужо.

    Все это позволило собрать рекордное количество комментариев, обойдя пост американской певицы Селены Гомес, опубликованный в 2016 году.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    09.07.2017 08:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 июля 2017, 15:03

      Коста еще не выветрился,вполне и на АПЛ сойдет,но моментов он порет миллионами!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 11:19

      Три миллиона комментов - это, конечно серьёзный, но ..... не решающий аргумент....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > insider_retro 9 июля 2017, 11:20

      комменты не доллары

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июля 2017, 11:10

      у Ромы тоже кризис не хватает на Челси

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 10:57

      Коста-паша.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 10:51

      После Челси в Турцию? Если только за очень большие деньги.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 10:46

      Бред, на мой взгляд.

      5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 июля 2017, 10:34

      Коста

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 июля 2017, 10:33

      Если перейдёт будет турецким султаном,на руках будут носить)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 июля 2017, 10:29

      удачи!)))

      0
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