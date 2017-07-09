Фанаты «Бешикташа» в инстаграме призвали Косту перейти в турецкий клуб

Болельщики «Бешикташа» прилагают все усилия для того, чтобы нападающий «Челси» Диего Косты выбрал вариант развития своей карьеры в турецком чемпионате. Дело в том, что они оставили почти три миллиона комментариев с просьбой перейти в «Бешикташ» под фотографией в инстаграме с хавбеком «Сан-Паулу» Петросом Араужо.

Все это позволило собрать рекордное количество комментариев, обойдя пост американской певицы Селены Гомес, опубликованный в 2016 году.