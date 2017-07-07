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    Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан на 6 лет, его зарплата составит 7 миллионов в год

    «Реал» согласовал условия личного контракта с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Француз побывал в Испании, где ему показали инфраструктуру клуба, а также провели переговоры о его переходе.

    В случае, если «Реал» сможет договориться с «Монако» о трансфере, то 18-летний футболист подпишет контракт на шесть лет, а его годовая зарплата составит 6-7 миллионов евро. Стоит отметить, что на данной встрече присутствовали главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес.

    В данный момент руководство мадридцев пытается продать своего нападающего Альваро Морату, на смену которому и рассматривается Мбаппе.

    Источник: Marca

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    07.07.2017 07:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 9 июля 2017, 19:16

      Лучшие в Англию переехал

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 8 июля 2017, 00:27

      Успеха Мбаппе!!!

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 июля 2017, 11:57

      Пошел в ТОП за копейки,а мог в АПЛ за громадный лавандос повышать данные!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 10:37

      Их кормят чем-то другим или как? Почему у них такие пацаны в 17-18 лет феерят, а наши Дзбо-Кокоши тупят, чем взрослее тем глупее.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 июля 2017, 10:23

      Мбаппе явно прогадал с зарплатой

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 10:06

      парень красава не то что у нас в 17 даже в дубле на замене сидят ,вот что значит развитие футбола а у нас мудко((

      2
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 7 июля 2017, 09:59

      очередная сгубленная карьера огромными деньгами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 июля 2017, 09:54

      Нереально круто в его возрасте, и - да, он почти заслужил это всё (хотя ,конечно, половина суммы - всё-таки аванс) но и опасно... Очень хочется верить, что кокориния - чисто наша история.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 июля 2017, 09:31

      Дзюба подумал,понял что в Газпроме лучше, и пошел дальше селфи с Кокошей делать.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > ALeX-161-rus 7 июля 2017, 09:40

      "Подумал"?! Вы серьезно? ;)

      4
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 июля 2017, 09:23

      Остается надеяться, что всё это не зря. Что у парня не закружится голова и что запал не закончится единственным громким выхлопом.
      Иначе для Реала это будет грандиозный облом.

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