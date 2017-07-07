Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан на 6 лет, его зарплата составит 7 миллионов в год

«Реал» согласовал условия личного контракта с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Француз побывал в Испании, где ему показали инфраструктуру клуба, а также провели переговоры о его переходе.

В случае, если «Реал» сможет договориться с «Монако» о трансфере, то 18-летний футболист подпишет контракт на шесть лет, а его годовая зарплата составит 6-7 миллионов евро. Стоит отметить, что на данной встрече присутствовали главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес.

В данный момент руководство мадридцев пытается продать своего нападающего Альваро Морату, на смену которому и рассматривается Мбаппе.