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  • Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан на 6 лет, его зарплата составит 7 миллионов в год

Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан на 6 лет, его зарплата составит 7 миллионов в год

7 июля 2017, 07:32
19

«Реал» согласовал условия личного контракта с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Француз побывал в Испании, где ему показали инфраструктуру клуба, а также провели переговоры о его переходе.

В случае, если «Реал» сможет договориться с «Монако» о трансфере, то 18-летний футболист подпишет контракт на шесть лет, а его годовая зарплата составит 6-7 миллионов евро. Стоит отметить, что на данной встрече присутствовали главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес.

В данный момент руководство мадридцев пытается продать своего нападающего Альваро Морату, на смену которому и рассматривается Мбаппе.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Трансферы Реал Монако Мбаппе Килиан
Комментарии (19)
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Сибирь за Спартак
1499404334
Продавили в конце концов.
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Svoysvoemubrat
1499405513
Неужели действительно такой феномен, на две головы выше всех?
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TY13R
1499405846
согласовать контракт не купив ещё игрока - это просто сверхидиотизм)))
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Zhigulin.best
1499406786
Один сезон отбегал паренек нормально и уже гонка за ним. По моему это кот в мешке
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Manilov
1499408605
Остается надеяться, что всё это не зря. Что у парня не закружится голова и что запал не закончится единственным громким выхлопом. Иначе для Реала это будет грандиозный облом.
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Спартач_навсегда
1499411208
парень красава не то что у нас в 17 даже в дубле на замене сидят ,вот что значит развитие футбола а у нас мудко((
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ДСА
1499412234
Мбаппе явно прогадал с зарплатой
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Одинокий волк Маквейд
1499413023
Их кормят чем-то другим или как? Почему у них такие пацаны в 17-18 лет феерят, а наши Дзбо-Кокоши тупят, чем взрослее тем глупее.
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Almazovich
1499462841
Успеха Мбаппе!!!
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Interneradzuri
1499616964
Лучшие в Англию переехал
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