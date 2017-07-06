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  • Федун связал неудачу сборной на Кубке конфедераций-2017 с потерей Зобнина

Федун связал неудачу сборной на Кубке конфедераций-2017 с потерей Зобнина

6 июля 2017, 18:17
5

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун в очередной раз высказался по поводу лимита на легионеров в российском чемпионате. По мнению функционера, его нужно ужесточить, то есть дать еще больше преференций футболистам с российским паспортом.

Попутно Федун выдвинул как одну из причин неудачи сборной России на Кубке конфедераций-2017 потерю из-за травмы полузащитника Романа Зобнина, принадлежащего «Спартаку».

– Считаю, что если мы хотим разорвать порочный круг «слабая сборная – низкий интерес – низкие доходы клубов», надо сделать серьезный шаг. А без этого мы так и продолжим топтаться на месте: сборная проигрывает, зрители не ходят на футбол. А если они не ходят на футбол, никто не платит больших денег за трансляции, и клубы нищие. Поэтому все так и будет продолжаться.

– Что делать?

– Есть только один путь, как создать спрос и дать мощный стимул для развития молодых футболистов.

– То есть сделать так, чтобы клубам было выгодно воспитывать россиян?

– Да, именно это. Сделать так, чтобы клубы ориентировались в первую очередь на развитие своих, доморощенных игроков.

– Получается, вы предлагаете не ослабление лимита, а его ужесточение.

– А куда еще ослабить, когда у нас потеря Зобнина приводит к тому, что сборная не может выйти из группы?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман Федун Леонид
Комментарии (5)
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Сильвербой
1499354756
Ну справедливости ради, сборная не вышла из группы не из-за Зобнина, а потому что 63-я, на тот момент, команда рейтинга не должна выходить из любых групп по определению!!!
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la verdad
1499357151
Получается у нас отличная сборная и только злополучная травма Зобнина помешала выиграть КК. Так у нас все в порядке!!! Зобнин поправится и Кубок Мира наш!!!! Ура!!!
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Бриг
1499358259
Зобнин, оказывается, вон какой! Без него никак. Спартак уже не чемпион?
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shinnik
1499360443
да всё уже. Позор без Зобнина.. идите на..
Ответить
Ще Гевара
1499375459
А я то-думал, почему всё так...
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