Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун связал неудачу сборной на Кубке конфедераций-2017 с потерей Зобнина

    Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун в очередной раз высказался по поводу лимита на легионеров в российском чемпионате. По мнению функционера, его нужно ужесточить, то есть дать еще больше преференций футболистам с российским паспортом.

    Попутно Федун выдвинул как одну из причин неудачи сборной России на Кубке конфедераций-2017 потерю из-за травмы полузащитника Романа Зобнина, принадлежащего «Спартаку».

    – Считаю, что если мы хотим разорвать порочный круг «слабая сборная – низкий интерес – низкие доходы клубов», надо сделать серьезный шаг. А без этого мы так и продолжим топтаться на месте: сборная проигрывает, зрители не ходят на футбол. А если они не ходят на футбол, никто не платит больших денег за трансляции, и клубы нищие. Поэтому все так и будет продолжаться.

    – Что делать?

    – Есть только один путь, как создать спрос и дать мощный стимул для развития молодых футболистов.

    – То есть сделать так, чтобы клубам было выгодно воспитывать россиян?

    – Да, именно это. Сделать так, чтобы клубы ориентировались в первую очередь на развитие своих, доморощенных игроков.

    – Получается, вы предлагаете не ослабление лимита, а его ужесточение.

    – А куда еще ослабить, когда у нас потеря Зобнина приводит к тому, что сборная не может выйти из группы?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2017 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 июля 2017, 00:10

      А я то-думал, почему всё так...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2017, 20:00

      да всё уже.
      Позор без Зобнина..
      идите на..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 июля 2017, 19:24

      Зобнин, оказывается, вон какой! Без него никак. Спартак уже не чемпион?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 июля 2017, 19:05

      Получается у нас отличная сборная и только злополучная травма Зобнина помешала выиграть КК. Так у нас все в порядке!!! Зобнин поправится и Кубок Мира наш!!!! Ура!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 июля 2017, 18:25

      Ну справедливости ради, сборная не вышла из группы не из-за Зобнина, а потому что 63-я, на тот момент, команда рейтинга не должна выходить из любых групп по определению!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11