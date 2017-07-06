Федун связал неудачу сборной на Кубке конфедераций-2017 с потерей Зобнина

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун в очередной раз высказался по поводу лимита на легионеров в российском чемпионате. По мнению функционера, его нужно ужесточить, то есть дать еще больше преференций футболистам с российским паспортом.

Попутно Федун выдвинул как одну из причин неудачи сборной России на Кубке конфедераций-2017 потерю из-за травмы полузащитника Романа Зобнина, принадлежащего «Спартаку».

– Считаю, что если мы хотим разорвать порочный круг «слабая сборная – низкий интерес – низкие доходы клубов», надо сделать серьезный шаг. А без этого мы так и продолжим топтаться на месте: сборная проигрывает, зрители не ходят на футбол. А если они не ходят на футбол, никто не платит больших денег за трансляции, и клубы нищие. Поэтому все так и будет продолжаться.

– Что делать?

– Есть только один путь, как создать спрос и дать мощный стимул для развития молодых футболистов.

– То есть сделать так, чтобы клубам было выгодно воспитывать россиян?

– Да, именно это. Сделать так, чтобы клубы ориентировались в первую очередь на развитие своих, доморощенных игроков.

– Получается, вы предлагаете не ослабление лимита, а его ужесточение.

– А куда еще ослабить, когда у нас потеря Зобнина приводит к тому, что сборная не может выйти из группы?