Самедов: «Первый тайм с Португалией провалил не Шишкин, а вся команда»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, кто из соперников сборной России на недавно завершившемся Кубке конфедераций впечатлил его больше всего.

– Португалия. Очень впечатлила техническим оснащением. То, как люди работают с мячом, как принимают решения, – это топ-уровень. У каждого игрока всегда есть два-три варианта, как продолжить атаку. Высший класс. Понятно, почему эти футболисты стоят по 40-50 миллионов евро.

– Криштиану Роналду – органичная часть этой команды?

– Команда работает на него, а он делает результат. Может, поэтому немного держится как звезда. Впрочем, почему как? Он и есть звезда. Видно, что у него полная свобода действий. В матче с нами играл везде – справа и слева. Если сначала я действовал против Андре Гомеша из «Барселоны», то потом уже против Роналду.

– И как это было?

– Нормально, в рабочем порядке.

– Все ругают Романа Шишкина за этот матч. Можете что-то сказать в защиту товарища?

– Первый тайм провалил не Рома, а команда. У нас у всех не получилось. Конечно, надо было действовать агрессивнее с самого начала, но быстрый гол немного ошеломил. Приходили в себя долго. В перерыве тренеры внесли коррективы, поменяли Рому, но это не значит, что таким образом его в чем-то обвинили. Просто нужно было укреплять атаку.