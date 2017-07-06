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  • Самедов: «Первый тайм с Португалией провалил не Шишкин, а вся команда»

Самедов: «Первый тайм с Португалией провалил не Шишкин, а вся команда»

6 июля 2017, 07:18
5

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, кто из соперников сборной России на недавно завершившемся Кубке конфедераций впечатлил его больше всего.

– Португалия. Очень впечатлила техническим оснащением. То, как люди работают с мячом, как принимают решения, – это топ-уровень. У каждого игрока всегда есть два-три варианта, как продолжить атаку. Высший класс. Понятно, почему эти футболисты стоят по 40-50 миллионов евро.

– Криштиану Роналду – органичная часть этой команды?

– Команда работает на него, а он делает результат. Может, поэтому немного держится как звезда. Впрочем, почему как? Он и есть звезда. Видно, что у него полная свобода действий. В матче с нами играл везде – справа и слева. Если сначала я действовал против Андре Гомеша из «Барселоны», то потом уже против Роналду.

– И как это было?

– Нормально, в рабочем порядке.

– Все ругают Романа Шишкина за этот матч. Можете что-то сказать в защиту товарища?

– Первый тайм провалил не Рома, а команда. У нас у всех не получилось. Конечно, надо было действовать агрессивнее с самого начала, но быстрый гол немного ошеломил. Приходили в себя долго. В перерыве тренеры внесли коррективы, поменяли Рому, но это не значит, что таким образом его в чем-то обвинили. Просто нужно было укреплять атаку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Португалия Самедов Александр Шишкин Роман Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Nesterenko
1499319380
Согласно подсчётом Бубнова, Шишкин в этом матче сыграл на минимальном проценте брака и неплохом ттд. Но вот только эти оценки хороши для защитника, но для опорника маловато. В плохом 1 тайме виноват Черчесов, выпустить одного Смолова против Пепе и Алвеша это просто смешно.
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Диктор
1499321806
И все равно я считаю что Шишкину не место в сборной,так же как и Акинфееву.
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aurora5858
1499324590
Шишкин лучший по браку- какой глупец может обвинять?
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firs04
1499325068
Каждый раз одно и тоже, в каждой игре в первом тайме ноги трясутся, что в сборной, что в Еврокубках
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1499353074
Первый тайм с португезами - это конкретный косяк Стаса.
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