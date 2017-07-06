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    Самедов: «Первый тайм с Португалией провалил не Шишкин, а вся команда»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, кто из соперников сборной России на недавно завершившемся Кубке конфедераций впечатлил его больше всего.

    – Португалия. Очень впечатлила техническим оснащением. То, как люди работают с мячом, как принимают решения, – это топ-уровень. У каждого игрока всегда есть два-три варианта, как продолжить атаку. Высший класс. Понятно, почему эти футболисты стоят по 40-50 миллионов евро.

    – Криштиану Роналду – органичная часть этой команды?

    – Команда работает на него, а он делает результат. Может, поэтому немного держится как звезда. Впрочем, почему как? Он и есть звезда. Видно, что у него полная свобода действий. В матче с нами играл везде – справа и слева. Если сначала я действовал против Андре Гомеша из «Барселоны», то потом уже против Роналду.

    – И как это было?

    – Нормально, в рабочем порядке.

    – Все ругают Романа Шишкина за этот матч. Можете что-то сказать в защиту товарища?

    – Первый тайм провалил не Рома, а команда. У нас у всех не получилось. Конечно, надо было действовать агрессивнее с самого начала, но быстрый гол немного ошеломил. Приходили в себя долго. В перерыве тренеры внесли коррективы, поменяли Рому, но это не значит, что таким образом его в чем-то обвинили. Просто нужно было укреплять атаку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 07:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 июля 2017, 17:57

      Первый тайм с португезами - это конкретный косяк Стаса.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 6 июля 2017, 10:11

      Каждый раз одно и тоже, в каждой игре в первом тайме ноги трясутся, что в сборной, что в Еврокубках

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 6 июля 2017, 10:03

      Шишкин лучший по браку- какой глупец может обвинять?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2017, 09:16

      И все равно я считаю что Шишкину не место в сборной,так же как и Акинфееву.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 июля 2017, 08:36

      Согласно подсчётом Бубнова, Шишкин в этом матче сыграл на минимальном проценте брака и неплохом ттд. Но вот только эти оценки хороши для защитника, но для опорника маловато. В плохом 1 тайме виноват Черчесов, выпустить одного Смолова против Пепе и Алвеша это просто смешно.

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