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    Ринат Билялетдинов: «Проблема в российском футболе не в лимите, она гораздо шире»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов не видит проблем российского футбола в действующем лимите легионеров. Он уверен, что сейчас у молодых российских футболистов не всегда есть возможность проявить себя на высоком уровне.

    «Не могу однозначно сказать, хорошо ли это. Меня и старый лимит устраивал. Понимаю, что дело в конкуренции. Слишком много легионеров – плохо, мало – тоже плохо. У лимита, который будет, проблема в том, что на поле могут выйти десять легионеров. А это также является проблемой для молодых игроков, как и схема 6+5, где у них есть гарантированное место в составе. Проблема-то не в лимите, она гораздо шире.

    ПФЛ сокращают, молодым игрокам остается играть только в любительской лиге. У нас думают, что все поменяется, если лимит изменят», – приводит слова Билялетдинова RT.

    Напомним, что в прошедшую среду президент РФС Виталий Мутко объявил, что с сезона-2018/19 лимит на легионеров будет изменен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 06:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июля 2017, 17:01

      Дело было не в бобине,
      Не тот шофер был в кабине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 10:06

      Была бы пенсия у народа по 25-30 тыщ по нынешним ценам, тогда б нигде проблем не было. Страна нищая и вороватая, а миллионы денег извратили не только футбол.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 6 июля 2017, 09:17

      Дак скажи тогда в чем же проблема то?Отрицать каждый может,а предложить свое-единицы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 6 июля 2017, 08:34

      Типа ноги растут не из того места.

      0
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