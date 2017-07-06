Ринат Билялетдинов: «Проблема в российском футболе не в лимите, она гораздо шире»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов не видит проблем российского футбола в действующем лимите легионеров. Он уверен, что сейчас у молодых российских футболистов не всегда есть возможность проявить себя на высоком уровне.

«Не могу однозначно сказать, хорошо ли это. Меня и старый лимит устраивал. Понимаю, что дело в конкуренции. Слишком много легионеров – плохо, мало – тоже плохо. У лимита, который будет, проблема в том, что на поле могут выйти десять легионеров. А это также является проблемой для молодых игроков, как и схема 6+5, где у них есть гарантированное место в составе. Проблема-то не в лимите, она гораздо шире.

ПФЛ сокращают, молодым игрокам остается играть только в любительской лиге. У нас думают, что все поменяется, если лимит изменят», – приводит слова Билялетдинова RT.

Напомним, что в прошедшую среду президент РФС Виталий Мутко объявил, что с сезона-2018/19 лимит на легионеров будет изменен.