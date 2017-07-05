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    Газзаев недоволен подготовкой сборной России перед ЧМ-2018

    Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев затронул вопрос российского футбола на пресс-подходе в Государственной Думе в преддверии выступления Виталия Мутко перед депутатами. По его словам, есть много вопросов к РФС по этому поводу.

    «Не могу обойти и тему футбола. Хочу сразу сказать, что КК-2017 прошел великолепно с точки зрения организации и безопасности. Западные СМИ убедились, что наша страна может великолепно проводить крупные турниры.

    В 2010 году благодаря личному участию и авторитету нашего Президента мы получили право провести уникальный турнир. В России появилась прекрасная спортивная инфраструктура, тысячи рабочих мест, объекты социальной значимости – аэропорты, дороги. Страна преобразилась!

    Но я бы хотел задать вопрос РФС. Почему за последние 10 лет у нас нет достижений на уровне сборной и клубов. Как известно, сильные клубы – сильная сборная. В 2005-2008 годах ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, и сборная, чей костяк был создан из футболистов этих клубов, выиграла бронзу Евро-2008. Многие игроки потом уехали в сильные зарубежные команды. Сегодня – положение противоположное. Вопросов к РФС очень много: почему два чемпионата Европы, один ЧМ (а еще на один вообще не попали) и Кубок конфедераций с точки зрения спортивного результата прошли провально.

    В РФС должны проанализировать ситуацию. За восемь лет мы должны были подготовить сильную, молодую, мотивированную сборную. Но качественных изменений мы не увидели. И неслучайно скатились в рейтинге ФИФА в седьмой десяток – это антирекорд за столетнюю историю отечественного футбола. Хочется пожелать, чтобы РФС и тренерский штаб проанализировали ситуацию, тщательно проверили каждого кандидата. Молодым давали возможность проявить себя. А конкуренция всегда давала знак качества.

    Если подводить итог: все мы надеемся, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне. Мы убедились, что страна готова по всех направлениях, увидели много туристов, приехавших посмотреть наши достопримечательности, познавших наше гостеприимство. Высказывания тренеров и игроков порадовали. Но, друзья, мы на таких стадионах должны и результат показывать! У нас остался год. Давайте назовем его годом надежды. Пусть сборная сделает верные выводы и даст хороший результат», – рассказал Газзаев.

    Напомним, что на прошедшем Кубке конфедераций сборная России не смогла выйти из группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 10:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 22:50

      Газзаев все верно сказал!Устал терпеть мужик этот произвол в футболе.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2017, 15:12

      Мудко Газзаеву:
      Тьфу на вас.
      Тьфу на вас ещё раз.

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 5 июля 2017, 14:06

      вопрос псу ..а где алания..а где деньги вложенные в этот клуб/контракт с Русгидро на 1млрд/..кто продавливал систему осень-весна..пса по идее посадить надо а он бл..в думе заседает..

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 5 июля 2017, 13:11

      Катится наша сборная и будет катиться из за лимита в РФПЛ) высокие зарплаты на игроков поэтому в стране...ну и наших футболистов любящих деньги...) даже если тоже же Смолову предложат с европы добротный клуб хорошую зарплату...наши тут же её подымут, так как отпускать игрока с Российским паспортом никто не будет, так как лимит) мне так кажется

      0
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      Рейтинг: +32

      Буефар 5 июля 2017, 12:20

      Потому что нет государственной программы подготовки футболистов, как в Германии, например. Всем до лампочки. В том числе и Газзаеву.

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Буефар 5 июля 2017, 12:56

      А с чего ты взял, что в Германии есть государственная программа подготовки футболистов? При чём тут государство? Хотя успех Гнрмании впечатляет. Молодёжь - чемпион Европы 2017, Второй состав сборной (фактически тоже молодёжь) выиграл КК, а первая сборная - чемпион мира. Сколько топ-составов они могут выставить на международных соревнованиях?

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 июля 2017, 12:03

      Пусть идет тренирует сам - будет доволен

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 июля 2017, 11:50

      Ответ прост! Потому что футболом управляют такие как пес!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 11:49

      Газзаев такого же мнения как и Хозяин

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      Рейтинг: +94

      Виталич 5 июля 2017, 11:47

      псина к власти рвется..

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 11:28

      Единоросная дума единогласно поддержит члена фракции на букву М.

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