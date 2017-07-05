Газзаев недоволен подготовкой сборной России перед ЧМ-2018

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев затронул вопрос российского футбола на пресс-подходе в Государственной Думе в преддверии выступления Виталия Мутко перед депутатами. По его словам, есть много вопросов к РФС по этому поводу.

«Не могу обойти и тему футбола. Хочу сразу сказать, что КК-2017 прошел великолепно с точки зрения организации и безопасности. Западные СМИ убедились, что наша страна может великолепно проводить крупные турниры.

В 2010 году благодаря личному участию и авторитету нашего Президента мы получили право провести уникальный турнир. В России появилась прекрасная спортивная инфраструктура, тысячи рабочих мест, объекты социальной значимости – аэропорты, дороги. Страна преобразилась!

Но я бы хотел задать вопрос РФС. Почему за последние 10 лет у нас нет достижений на уровне сборной и клубов. Как известно, сильные клубы – сильная сборная. В 2005-2008 годах ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, и сборная, чей костяк был создан из футболистов этих клубов, выиграла бронзу Евро-2008. Многие игроки потом уехали в сильные зарубежные команды. Сегодня – положение противоположное. Вопросов к РФС очень много: почему два чемпионата Европы, один ЧМ (а еще на один вообще не попали) и Кубок конфедераций с точки зрения спортивного результата прошли провально.

В РФС должны проанализировать ситуацию. За восемь лет мы должны были подготовить сильную, молодую, мотивированную сборную. Но качественных изменений мы не увидели. И неслучайно скатились в рейтинге ФИФА в седьмой десяток – это антирекорд за столетнюю историю отечественного футбола. Хочется пожелать, чтобы РФС и тренерский штаб проанализировали ситуацию, тщательно проверили каждого кандидата. Молодым давали возможность проявить себя. А конкуренция всегда давала знак качества.

Если подводить итог: все мы надеемся, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне. Мы убедились, что страна готова по всех направлениях, увидели много туристов, приехавших посмотреть наши достопримечательности, познавших наше гостеприимство. Высказывания тренеров и игроков порадовали. Но, друзья, мы на таких стадионах должны и результат показывать! У нас остался год. Давайте назовем его годом надежды. Пусть сборная сделает верные выводы и даст хороший результат», – рассказал Газзаев.

Напомним, что на прошедшем Кубке конфедераций сборная России не смогла выйти из группы.