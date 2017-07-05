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Газзаев недоволен подготовкой сборной России перед ЧМ-2018

5 июля 2017, 10:30
18

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев затронул вопрос российского футбола на пресс-подходе в Государственной Думе в преддверии выступления Виталия Мутко перед депутатами. По его словам, есть много вопросов к РФС по этому поводу.

«Не могу обойти и тему футбола. Хочу сразу сказать, что КК-2017 прошел великолепно с точки зрения организации и безопасности. Западные СМИ убедились, что наша страна может великолепно проводить крупные турниры.

В 2010 году благодаря личному участию и авторитету нашего Президента мы получили право провести уникальный турнир. В России появилась прекрасная спортивная инфраструктура, тысячи рабочих мест, объекты социальной значимости – аэропорты, дороги. Страна преобразилась!

Но я бы хотел задать вопрос РФС. Почему за последние 10 лет у нас нет достижений на уровне сборной и клубов. Как известно, сильные клубы – сильная сборная. В 2005-2008 годах ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, и сборная, чей костяк был создан из футболистов этих клубов, выиграла бронзу Евро-2008. Многие игроки потом уехали в сильные зарубежные команды. Сегодня – положение противоположное. Вопросов к РФС очень много: почему два чемпионата Европы, один ЧМ (а еще на один вообще не попали) и Кубок конфедераций с точки зрения спортивного результата прошли провально.

В РФС должны проанализировать ситуацию. За восемь лет мы должны были подготовить сильную, молодую, мотивированную сборную. Но качественных изменений мы не увидели. И неслучайно скатились в рейтинге ФИФА в седьмой десяток – это антирекорд за столетнюю историю отечественного футбола. Хочется пожелать, чтобы РФС и тренерский штаб проанализировали ситуацию, тщательно проверили каждого кандидата. Молодым давали возможность проявить себя. А конкуренция всегда давала знак качества.

Если подводить итог: все мы надеемся, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне. Мы убедились, что страна готова по всех направлениях, увидели много туристов, приехавших посмотреть наши достопримечательности, познавших наше гостеприимство. Высказывания тренеров и игроков порадовали. Но, друзья, мы на таких стадионах должны и результат показывать! У нас остался год. Давайте назовем его годом надежды. Пусть сборная сделает верные выводы и даст хороший результат», – рассказал Газзаев.

Напомним, что на прошедшем Кубке конфедераций сборная России не смогла выйти из группы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Газзаев Валерий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сибирь за Спартак
1499242176
Газзаев становится настоящим политиком - президента похвалил, Мутко лягнул, надежду выразил и ничего не предложил.
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Одинокий волк Маквейд
1499243323
Единоросная дума единогласно поддержит члена фракции на букву М.
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Garrincha58
1499244573
Газзаев такого же мнения как и Хозяин
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ufos73
1499244631
Ответ прост! Потому что футболом управляют такие как пес!
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Urry
1499245420
Пусть идет тренирует сам - будет доволен
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Буефар
1499246414
Потому что нет государственной программы подготовки футболистов, как в Германии, например. Всем до лампочки. В том числе и Газзаеву.
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Efenval777
1499249481
Катится наша сборная и будет катиться из за лимита в РФПЛ) высокие зарплаты на игроков поэтому в стране...ну и наших футболистов любящих деньги...) даже если тоже же Смолову предложат с европы добротный клуб хорошую зарплату...наши тут же её подымут, так как отпускать игрока с Российским паспортом никто не будет, так как лимит) мне так кажется
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Виталич
1499252811
вопрос псу ..а где алания..а где деньги вложенные в этот клуб/контракт с Русгидро на 1млрд/..кто продавливал систему осень-весна..пса по идее посадить надо а он бл..в думе заседает..
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subbotaspartak
1499256737
Мудко Газзаеву: Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз.
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Red narva
1499284244
Газзаев все верно сказал!Устал терпеть мужик этот произвол в футболе.
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