Думбия хочет играть во Франции

Новоиспеченный форвард «Спортинга» Сейду Думбия рассчитывает в ближайшем будущем попробовать свои силы в чемпионате Франции.

«Еще полтора года назад я мог оказаться в «Марселе», но сейчас предложений из Франции не было. Я бы хотел попробовать свои силы в Лиге 1, и в этом нет ничего невозможного. У меня впереди еще есть несколько лет карьеры», – приводит слова Думбия Jeune Afrique.

Напомним, что Думбия принадлежит «Роме», а в Лиссабоне будет играть на правах аренды на протяжении следующего сезона.