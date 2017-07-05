Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Думбия хочет играть во Франции

    Новоиспеченный форвард «Спортинга» Сейду Думбия рассчитывает в ближайшем будущем попробовать свои силы в чемпионате Франции.

    «Еще полтора года назад я мог оказаться в «Марселе», но сейчас предложений из Франции не было. Я бы хотел попробовать свои силы в Лиге 1, и в этом нет ничего невозможного. У меня впереди еще есть несколько лет карьеры», – приводит слова Думбия Jeune Afrique.

    Напомним, что Думбия принадлежит «Роме», а в Лиссабоне будет играть на правах аренды на протяжении следующего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 5 июля 2017, 07:50

      В ЦСКА давай.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11