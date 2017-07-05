Хиддинк считает, что нынешняя сборная России энергичнее той, что выступала на Евро-2016

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил мнение, что нынешняя национальная команда энергичнее той, что выступала на чемпионате Европы-2016.

Отметим, что и на Евро-2016, и на Кубке конфедераций-2017 российская сборная не сумела преодолеть групповой этап.

– Вы видите прогресс, если сравнивать нынешнюю сборную России с той, что играла год назад на Евро-2016 во Франции?

– Эта команда – более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, – она деглала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление.