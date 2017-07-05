Хиддинк считает, что нынешняя сборная России энергичнее той, что выступала на Евро-2016

Хитрый Гус,чего то задумал...К чему все эти его лбстивые слова?Может ждет провала усатого на ЧМ 2018?Местечко столбит для себя любимого?
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил мнение, что нынешняя национальная команда энергичнее той, что выступала на чемпионате Европы-2016.
Отметим, что и на Евро-2016, и на Кубке конфедераций-2017 российская сборная не сумела преодолеть групповой этап.
– Вы видите прогресс, если сравнивать нынешнюю сборную России с той, что играла год назад на Евро-2016 во Франции?
– Эта команда – более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, – она деглала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление.