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  • Хиддинк считает, что нынешняя сборная России энергичнее той, что выступала на Евро-2016

Хиддинк считает, что нынешняя сборная России энергичнее той, что выступала на Евро-2016

5 июля 2017, 01:34
11

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил мнение, что нынешняя национальная команда энергичнее той, что выступала на чемпионате Европы-2016.

Отметим, что и на Евро-2016, и на Кубке конфедераций-2017 российская сборная не сумела преодолеть групповой этап.

– Вы видите прогресс, если сравнивать нынешнюю сборную России с той, что играла год назад на Евро-2016 во Франции?

– Эта команда – более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, – она деглала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DeutschlandUberAlles
1499208410
Гус Иваныч конечно уважаемый специалист, но мне кажется он хотел сделать комплимент, а не дать объективную оценку.
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la verdad
1499210595
Какая разница? Просто больше энергии потратят. А результат будет тем же.
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a-rakhmatov
1499212643
Гус льстит Мутко....))
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bolela_16
1499234457
Гус прав
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Дядя Серёжа
1499237035
Энергичней были Жирков да Головин, Глушков, Смолов не дотянули. Энергичный был Акинфеев на выходах.
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Sanches 1204
1499238399
Менее энергичной чем наша сборная на ЧЕ может быть только похоронная процессия
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Сибирь за Спартак
1499241883
Вежливый ответ воспитанного человека.
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Svoysvoemubrat
1499245554
Энергию я заметил у чилийцев.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499246496
Энергия и домашний турнир - маловато козырей у нас на руках.
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Red narva
1499287092
Хитрый Гус,чего то задумал...К чему все эти его лбстивые слова?Может ждет провала усатого на ЧМ 2018?Местечко столбит для себя любимого?
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