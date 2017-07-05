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    Хиддинк считает, что нынешняя сборная России энергичнее той, что выступала на Евро-2016

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил мнение, что нынешняя национальная команда энергичнее той, что выступала на чемпионате Европы-2016.

    Отметим, что и на Евро-2016, и на Кубке конфедераций-2017 российская сборная не сумела преодолеть групповой этап.

    – Вы видите прогресс, если сравнивать нынешнюю сборную России с той, что играла год назад на Евро-2016 во Франции?

    – Эта команда – более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, – она деглала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 01:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:38

      Хитрый Гус,чего то задумал...К чему все эти его лбстивые слова?Может ждет провала усатого на ЧМ 2018?Местечко столбит для себя любимого?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 12:21

      Энергия и домашний турнир - маловато козырей у нас на руках.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 12:05

      Энергию я заметил у чилийцев.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 11:04

      Вежливый ответ воспитанного человека.

      4
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 июля 2017, 10:06

      Менее энергичной чем наша сборная на ЧЕ может быть только похоронная процессия

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:43

      Энергичней были Жирков да Головин, Глушков, Смолов не дотянули.
      Энергичный был Акинфеев на выходах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 июля 2017, 09:00

      Гус прав

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 июля 2017, 02:57

      Гус льстит Мутко....))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 июля 2017, 02:23

      Какая разница? Просто больше энергии потратят. А результат будет тем же.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 июля 2017, 01:46

      Гус Иваныч конечно уважаемый специалист, но мне кажется он хотел сделать комплимент, а не дать объективную оценку.

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