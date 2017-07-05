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  • Фурсенко: «Манолас? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом»

Фурсенко: «Манолас? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом»

5 июля 2017, 00:23
8

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые отказались от идеи приобретения 26-летнего грека, так как игрок не прибыл на прохождение медицинского осмотра.

– Если не секрет, поясните ситуацию с Маноласом, который вроде бы уже сам считал себя игроком «Зенита»?

– С точки зрения футбольного бизнеса мы проводим и придерживаемся достаточно жесткой политики. Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Манолас Костас Фурсенко Сергей
Комментарии (8)
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acer2003
1499204908
Так он уже давно Вас шантажирует !!! А Вы вид делаете, что это компромисс
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Joker 555
1499205172
Бля вот страна. Устройте Питеро-Московский чемпионат.Или присоедините Зенит куда там ближе Бундес или Примьер. В Питер-пить это не шлягер, в Питере-Газпром вот по че зажигают.
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Сибирь за Спартак
1499225573
Манолас в России не сыграл ни минуты, а написано о нем больше чем о Месси.
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Svoysvoemubrat
1499226521
Лично бегаю ему за пивом, но когда он требует раков - это уже шантаж.
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Одинокий волк Маквейд
1499228752
Занятного персонажа они отрыли, самому интересно, что там за Манолас такой, он не акционер Газпрома? Роттенбергу в Динамо меньше поблажек было.
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dok66
1499238479
Так шантаж то уже начался . И сразу !
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"Пахрей91"
1499242934
Зачем он нужен "Зениту"? Тем более за такие бабки!? Пусть уж лучше итальянца какого молодого купят за адекватные деньги и вырастят из него питерского Видича)
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