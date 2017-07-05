Фурсенко: «Манолас? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые отказались от идеи приобретения 26-летнего грека, так как игрок не прибыл на прохождение медицинского осмотра.

– Если не секрет, поясните ситуацию с Маноласом, который вроде бы уже сам считал себя игроком «Зенита»?

– С точки зрения футбольного бизнеса мы проводим и придерживаемся достаточно жесткой политики. Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом.