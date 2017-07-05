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    Фурсенко: «Манолас? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые отказались от идеи приобретения 26-летнего грека, так как игрок не прибыл на прохождение медицинского осмотра.

    – Если не секрет, поясните ситуацию с Маноласом, который вроде бы уже сам считал себя игроком «Зенита»?

    – С точки зрения футбольного бизнеса мы проводим и придерживаемся достаточно жесткой политики. Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 00:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" 5 июля 2017, 11:22

      Зачем он нужен "Зениту"? Тем более за такие бабки!? Пусть уж лучше итальянца какого молодого купят за адекватные деньги и вырастят из него питерского Видича)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 10:07

      Так шантаж то уже начался . И сразу !

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:25

      Занятного персонажа они отрыли, самому интересно, что там за Манолас такой, он не акционер Газпрома? Роттенбергу в Динамо меньше поблажек было.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 06:48

      Лично бегаю ему за пивом, но когда он требует раков - это уже шантаж.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 06:32

      Манолас в России не сыграл ни минуты, а написано о нем больше чем о Месси.

      2
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      Рейтинг: +13

      Provincial > Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 06:48

      Кажется, что СМИ, что ФК ГазПром продолжают свято верить в "сенсационность" несостоявшегося трансфера. Вот и льют из пустого в порожнее!

      0
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 5 июля 2017, 00:52

      Бля вот страна. Устройте Питеро-Московский чемпионат.Или присоедините Зенит куда там ближе Бундес или Примьер. В Питер-пить это не шлягер, в Питере-Газпром вот по че зажигают.

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июля 2017, 00:48

      Так он уже давно Вас шантажирует !!! А Вы вид делаете, что это компромисс

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