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  • Комбаров заявил, что ему не стыдно за выступление сборной России на Кубке конфедераций, как было после Евро-2016

Комбаров заявил, что ему не стыдно за выступление сборной России на Кубке конфедераций, как было после Евро-2016

4 июля 2017, 18:30
24

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что сборная России достойное показала себя на Кубке конфедераций. По его словам, футболистам национальной команды не стыдно за свое выступление, как это было после вылета с Евро-2016.

«Я считаю, что этот турнир сборная отыграла достойно. Конечно, результат не очень хороший, где-то не повезло, но по крайней мере все ребята старались и выкладывались. Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро», – сказал Комбаров.

На Кубке конфедераций россияне не сумели выйти из группы, потерпев поражения в двух матчах из трех, и заняв в итоге третье место. На чемпионате Европы во Франции команда добыла всего одно очко и завершила групповой раунд на последней строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК «Спартак»
Кубок конфедераций Чемпионат Европы Россия Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (24)
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Одинокий волк Маквейд
1499182798
Выше задницы не прыгнешь.
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Сибирь за Спартак
1499183241
Дима, лучше не трогай эту тему. Думай о Спартаке.
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XaXatyn
1499184037
я может чего то не понимаю , но где он увидел достойное выступление ?
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Aleksandr_1986_Spb_
1499184876
Считаю нормально сыграли. Зеландию победили, Португалия есть Португалия, причём моментами очень хорошо смотрелись во втором тайме, ну а с Мексикой Акинфеев конечно привёз. Не было ощущения что играли "спустя рукава", как это было очень часто раньше
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bset
1499185000
Все равно стыдно. Только в прошлый раз за игроков, а сейчас за нашу федерацию. Потому что видно, что в этот раз сыграли на пределе своих сил. А вот почему у нас такой предел низкий, это уже вопрос к чиновникам...
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bayern06
1499185628
стыд потеряли)
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sevsor
1499185850
Нам, болельщикам, стыдно за сборную, а им, проигравшим нет...
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ВЛАДИВОСТОК
1499185904
Только у нас сборная может сыграть достойно , с полным отсутствием игры . Ни одного попадая в створ ворот Португалии , и два раза как то с испугу попали в створ ворот Мексики..........ах да порвали как Тузик грелку , Новую Зеландию .......великие достижения .
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insider_retro
1499188068
И это правильно... Не стыдно, временами было даже Ах-Ах... Результат... Ну не всё сразу.... Глупо было надеятся, что сформированная сборная без тонуса официальных матчей разделает под орех команды-чемпионы... Пободались, пообтёрлись... Людей посмотрели, себя показали...
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Дядя Серёжа
1499239142
Стыдно у кого видно, а вы ничего не показали.
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