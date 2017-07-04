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    Комбаров заявил, что ему не стыдно за выступление сборной России на Кубке конфедераций, как было после Евро-2016

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что сборная России достойное показала себя на Кубке конфедераций. По его словам, футболистам национальной команды не стыдно за свое выступление, как это было после вылета с Евро-2016.

    «Я считаю, что этот турнир сборная отыграла достойно. Конечно, результат не очень хороший, где-то не повезло, но по крайней мере все ребята старались и выкладывались. Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро», – сказал Комбаров.

    На Кубке конфедераций россияне не сумели выйти из группы, потерпев поражения в двух матчах из трех, и заняв в итоге третье место. На чемпионате Европы во Франции команда добыла всего одно очко и завершила групповой раунд на последней строчке в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.07.2017 18:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 22:52

      Стыдно,у кого видно...Помните детскую присказку?А вот у тебя,как раз видно,кривоногий ты наш!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Red narva 6 июля 2017, 20:02

      будешь маяться дурью - завтра обнулишься

      2
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      Рейтинг: -17

      Марсович 5 июля 2017, 18:12

      Как ему может быть стыдно, когда у него ни стыда ни совести. Конченный урод!!!

      -1
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      Рейтинг: -17

      Марсович 5 июля 2017, 18:10

      Тварь!!!

      -1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:19

      Стыдно у кого видно, а вы ничего не показали.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 июля 2017, 06:36

      Ну если победа над Нов.Зеландией это считать достойно, то тогда нахрена вы вообще в футбол играете, когда за весь матч по воротам не разу не бьете! Надо честно признать, сборная у нас плохая и это еще мягко сказано, тренера надо гнать пока еще не поздно!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 июля 2017, 02:21

      Нашей сборной нужно участвовать только в турнирах, где играют не более 4-х команд. Тогда будут показывать результат не хуже ЧЕ08 и ЧМ66 :)))

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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 4 июля 2017, 21:26

      Пхахахаха)))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 20:07

      И это правильно... Не стыдно, временами было даже Ах-Ах... Результат... Ну не всё сразу.... Глупо было надеятся, что сформированная сборная без тонуса официальных матчей разделает под орех команды-чемпионы... Пободались, пообтёрлись... Людей посмотрели, себя показали...

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 4 июля 2017, 19:55

      с СССР У нас есть против - допинг,рефери и политики ...
      Теперь просто мы не очень хорошо общаемся ..

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 июля 2017, 19:46

      Надо учесть, что несмотря на "полулюбительский" формат кубка, играли лучшие сборные мира, так что можно понять и простить. Только ведь от этого не легче - уровень футбола у нас в стране не дотягивает до топа, потому и результат такой, детский спорт, несмотря на бравые отчеты чиновников об освоенных суммах, в руинах, так как осваивать деньги ,и правильно выстраивать систему - очень разные вещи. И не только футбола это касается, к сожалению:(

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