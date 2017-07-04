Комбаров заявил, что ему не стыдно за выступление сборной России на Кубке конфедераций, как было после Евро-2016

Стыдно,у кого видно...Помните детскую присказку?А вот у тебя,как раз видно,кривоногий ты наш!
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что сборная России достойное показала себя на Кубке конфедераций. По его словам, футболистам национальной команды не стыдно за свое выступление, как это было после вылета с Евро-2016.
«Я считаю, что этот турнир сборная отыграла достойно. Конечно, результат не очень хороший, где-то не повезло, но по крайней мере все ребята старались и выкладывались. Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро», – сказал Комбаров.
На Кубке конфедераций россияне не сумели выйти из группы, потерпев поражения в двух матчах из трех, и заняв в итоге третье место. На чемпионате Европы во Франции команда добыла всего одно очко и завершила групповой раунд на последней строчке в турнирной таблице.