Майкл Кин перешел в «Эвертон»

«Эвертон» подписал контракт с воспитанником «Манчестер Юнайтед» Майклом Кином. Последние два года английский защитник выступал за «Бернли». Сумма сделки на данный момент неизвестна.

В минувшем сезоне 21-летний Кин забил один гол и отдал две голевые передачи в 39 матчах всех турниров. «Бернли» завершил выступление в АПЛ-2016/17 на 16 месте в турнирной таблице. В мае «Бомбардир» писал об интересе к Кину со стороны «Ливерпуля».

Таким образом, англичанин стал вторым приобретением «ирисок» за 3 июле. Ранее сообщалось о покупке воспитанника «Барселоны» Сандро Рамиреса. Эксперт Sky Sport Джейми Каррагер высмеял трансферную политику клуба.