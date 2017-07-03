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    Майкл Кин перешел в «Эвертон»

    «Эвертон» подписал контракт с воспитанником «Манчестер Юнайтед» Майклом Кином. Последние два года английский защитник выступал за «Бернли». Сумма сделки на данный момент неизвестна.

    В минувшем сезоне 21-летний Кин забил один гол и отдал две голевые передачи в 39 матчах всех турниров. «Бернли» завершил выступление в АПЛ-2016/17 на 16 месте в турнирной таблице. В мае «Бомбардир» писал об интересе к Кину со стороны «Ливерпуля».

    Таким образом, англичанин стал вторым приобретением «ирисок» за 3 июле. Ранее сообщалось о покупке воспитанника «Барселоны» Сандро Рамиреса. Эксперт Sky Sport Джейми Каррагер высмеял трансферную политику клуба.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    03.07.2017 22:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 июля 2017, 06:42

      Ну так себе....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 июля 2017, 00:06

      неплохо!

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