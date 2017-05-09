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    «Ливерпуль» может заплатить за Кина 25 миллионов

    Защитник «Бернли» Майкл Кин практически определился с новым клубом. Как сообщается, футболист решил продолжить карьеру в «Ливерпуле». Стоимость сделки составит порядка 25 миллионов фунтов. Рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро. При этом Кин ожидает, что «Ливерпуль» сможет по итогам текущего сезона попасть в Лигу чемпионов.

    В текущем сезоне 24-летний защитник провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.05.2017 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 мая 2017, 09:56

      По ходу с 4 места будем бороться через квалификацию. Так что без него.

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