«Ливерпуль» может заплатить за Кина 25 миллионов

Защитник «Бернли» Майкл Кин практически определился с новым клубом. Как сообщается, футболист решил продолжить карьеру в «Ливерпуле». Стоимость сделки составит порядка 25 миллионов фунтов. Рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро. При этом Кин ожидает, что «Ливерпуль» сможет по итогам текущего сезона попасть в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.