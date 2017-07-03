Экс-нападающий «Барселоны» Рамирес перешел в «Эвертон»

«Эвертон» объявил о подписании контракта с форвардом «Малаги» Сандро Рамиресом. Сумма сделки составила 6 миллионов евро.

«Мы проявляли большой интерес к Сандро, ведь он – забивной футболист. Он молод и у него огромное будущее», – прокомментировал покупку главный тренер «ирисок» Рональд Куман.

В минувшем сезоне 21-летний испанец забил 16 голов и отдал пять голевых передач в 31 матче всех турниров. «Малага» финишировала в Примере на 11 месте в турнирной таблице Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов.