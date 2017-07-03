Каррагер прокомментировал трансфер Рамиреса в «Эвертон», выложив мем с участием Клоппа

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий на телеканале Sky Sports, поделился мнением о трансфере нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса в «Эвертон».

«Твое лицо, когда «Эвертон» покупает четырех-пятерых игроков, но ни один из них не прошел бы в основную команду «Ливерпуля», – подписал Каррагер фотографию Юргена Клоппа, отдыхающего у бассейна в очках и кепке-зонте.

Ранее состав «ирисок» пополнился голкипером «Сандерленда» Джорданом Пикфордом и полузащитником «Аякса» Дэви Классеном. Нападающий Шани Тарашай вернулся из аренды в «Айнтрахте».