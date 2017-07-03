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    Каррагер прокомментировал трансфер Рамиреса в «Эвертон», выложив мем с участием Клоппа

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий на телеканале Sky Sports, поделился мнением о трансфере нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса в «Эвертон».

    «Твое лицо, когда «Эвертон» покупает четырех-пятерых игроков, но ни один из них не прошел бы в основную команду «Ливерпуля», – подписал Каррагер фотографию Юргена Клоппа, отдыхающего у бассейна в очках и кепке-зонте.

    Ранее состав «ирисок» пополнился голкипером «Сандерленда» Джорданом Пикфордом и полузащитником «Аякса» Дэви Классеном. Нападающий Шани Тарашай вернулся из аренды в «Айнтрахте».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    03.07.2017 21:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 июля 2017, 23:44

      Тонко. прям остро. вот только Ливерпуль, кроме Саллаха, пока никого не купил

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 июля 2017, 10:01

      Классен был бы один из лучших в полузащите Ливера.

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