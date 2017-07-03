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    Симонян: «Матч за третье место – лучший на Кубке конфедераций»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от Кубка конфедераций.

    «Не перестает удивлять команда Германии: у них отлично поставлена подготовка резерва, и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже главный тренер немецкой команды Йоахим Лев был удивлен и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями (в финале обыграли Чили со счетом 1:0 – прим. «Бомбардира»). Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать с них пример.

    Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место (Португалия – Мексика – 2:1). В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире», – приводит слова Симоняна Welcome2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 19:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 09:16

      На вкус и цвет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 июля 2017, 00:19

      Не знаю, мне больше по душе был матч Германия - Мексика...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 22:01

      Очень может быть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 3 июля 2017, 21:51

      Парни а кто этот Сымоян?

      -2
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