Симонян: «Матч за третье место – лучший на Кубке конфедераций»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от Кубка конфедераций.

«Не перестает удивлять команда Германии: у них отлично поставлена подготовка резерва, и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже главный тренер немецкой команды Йоахим Лев был удивлен и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями (в финале обыграли Чили со счетом 1:0 – прим. «Бомбардира»). Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать с них пример.

Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место (Португалия – Мексика – 2:1). В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире», – приводит слова Симоняна Welcome2018.