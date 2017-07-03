Боярский: «Чилийцы играют так, будто их расстреляют в случае невыигрыша. Футболистам «Зенита» необходимо такое же желание к победе»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что сборная Германии продемонстрировала высокий класс на Кубке конфедераций. Также он считает, что игрокам петербургской команды нужно брать пример с чилийцев в плане самоотверженности, мотивации и желания к победе.

– С немцами играть невозможно!

– Кому, сборной России?

– Всем! Они показывают невероятный уровень. Вроде молодые ребята, не основной состав, но видна немецкая школа. Они хоть первым, хоть вторым составом всех обыграют. Что касается чилийцев, то их энергетику нужно передать игрокам «Зенита». Южноамериканцы не идеальны, совершают ошибки, но мотивация просто за гранью понимания! Такое ощущение, что их расстреляют после матча, если они не победят. «Зениту» необходимо такое же сумасшедшее желание к победе.

Напомним, в финале турнира Германия обыграла Чили со счетом 1:0.