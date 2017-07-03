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  • Боярский: «Чилийцы играют так, будто их расстреляют в случае невыигрыша. Футболистам «Зенита» необходимо такое же желание к победе»

Боярский: «Чилийцы играют так, будто их расстреляют в случае невыигрыша. Футболистам «Зенита» необходимо такое же желание к победе»

3 июля 2017, 12:59
22

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что сборная Германии продемонстрировала высокий класс на Кубке конфедераций. Также он считает, что игрокам петербургской команды нужно брать пример с чилийцев в плане самоотверженности, мотивации и желания к победе.

– С немцами играть невозможно!

– Кому, сборной России?

– Всем! Они показывают невероятный уровень. Вроде молодые ребята, не основной состав, но видна немецкая школа. Они хоть первым, хоть вторым составом всех обыграют. Что касается чилийцев, то их энергетику нужно передать игрокам «Зенита». Южноамериканцы не идеальны, совершают ошибки, но мотивация просто за гранью понимания! Такое ощущение, что их расстреляют после матча, если они не победят. «Зениту» необходимо такое же сумасшедшее желание к победе.

Напомним, в финале турнира Германия обыграла Чили со счетом 1:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Чили Зенит
Комментарии (22)
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den161
1499076539
Желание и самоотдачу не купишь!
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Garrincha58
1499080037
бабла меньше платить надо тогда они поедут искать счастья в другие чемпионаты,а там пахать надо вот и все дела и никаких лимитов не надо
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Svoysvoemubrat
1499082710
Ну сумасшествия Зениту хватает.
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insider_retro
1499083797
И ведь никто с дубиной над ними не стоит.... Достаточно возрастная команда и такая динамика на протяжении матча и предыдущих игр... Мексиканцы то же моторные парни... Вот откуда это?... Как достигнуть такой самоотдачи??...
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momwig_
1499084125
В Зените "золотые мальчики", их жизнь уже удалась, откуда им взять мотивацию?
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smersh45
1499087542
полностью согласен
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Svoysvoemubrat
1499101200
Нет стимула, как вы не поймете, зачем бегать и куда-то стремиться. Все и так замечательно. И Мутко это подтверждает. А вы пристали - немцы, чилийцы. Эти нищеброды нашим ГЛЫБАМ не указ.
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raritet
1499109534
Если была бы возможность , можно было бы дать чилийцам первое место за неустанное желание биться . Наши никогда так и не играли и тем более в будущем играть не будут. Не тот менталитет. Такое написано на лицах беспросветное равнодушие , что невольно думаешь : А может быть мы им должны .
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Kotofey75
1499157610
Этих лучше сразу расстрелять
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zlobny_zenitos
1499160098
Золотые слова...каналья)
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