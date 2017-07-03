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    Боярский: «Чилийцы играют так, будто их расстреляют в случае невыигрыша. Футболистам «Зенита» необходимо такое же желание к победе»

    Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что сборная Германии продемонстрировала высокий класс на Кубке конфедераций. Также он считает, что игрокам петербургской команды нужно брать пример с чилийцев в плане самоотверженности, мотивации и желания к победе.

    – С немцами играть невозможно!

    – Кому, сборной России?

    – Всем! Они показывают невероятный уровень. Вроде молодые ребята, не основной состав, но видна немецкая школа. Они хоть первым, хоть вторым составом всех обыграют. Что касается чилийцев, то их энергетику нужно передать игрокам «Зенита». Южноамериканцы не идеальны, совершают ошибки, но мотивация просто за гранью понимания! Такое ощущение, что их расстреляют после матча, если они не победят. «Зениту» необходимо такое же сумасшедшее желание к победе.

    Напомним, в финале турнира Германия обыграла Чили со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 12:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 июля 2017, 12:21

      Золотые слова...каналья)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 4 июля 2017, 11:40

      Этих лучше сразу расстрелять

      1
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 4 июля 2017, 02:40

      Ну будем надеяться на это....

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 3 июля 2017, 22:18

      Если была бы возможность , можно было бы дать чилийцам первое место за неустанное желание биться . Наши никогда так и не играли и тем более в будущем играть не будут. Не тот менталитет. Такое написано на лицах беспросветное равнодушие , что невольно думаешь : А может быть мы им должны .

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 3 июля 2017, 21:07

      Лучший стимулятор для игроков зенита - деньги!!!

      -1
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      Рейтинг: +4024

      raritet > minaev23 3 июля 2017, 22:21

      при чем тут игроки Зенита не совсем понятно, кроме Жиркова, который был не самым худшим, вроде никого из этого клуба и не было.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 20:00

      Нет стимула, как вы не поймете, зачем бегать и куда-то стремиться. Все и так замечательно. И Мутко это подтверждает. А вы пристали - немцы, чилийцы. Эти нищеброды нашим ГЛЫБАМ не указ.

      5
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 июля 2017, 19:33

      Вот и надо их со шпагой в руках гонять по полю

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 июля 2017, 17:19

      Пример надо брать с немцев

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      Рейтинг: +616

      smersh45 3 июля 2017, 16:12

      полностью согласен

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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 15:50

      Так на Родине их не расстреливают , а на руках носят за то , что они за страну бьются !

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