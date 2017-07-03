Синицын: «Между Галицким и игроками нет посредников»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын рассказал об отношениях между футболистами и президентом клуба Сергеем Галицким.

«Дает ли Галицкий советы вратарям? Сергей Николаевич часто говорит: «Вратари – отдельная каста». Он с уважением к нам относится, но может где-то что-то подсказать. Президент может высказать пожелания на основе статистических данных – допустим, больше работай на выходах. Однако советов по игровым аспектам вратарям он не дает.

Между нами и президентом нет посредников. Если он негодует, то сам придет в раздевалку и все тебе выскажет. С чем ты согласен или не согласен – это второй вопрос. Но ты понимаешь, что тебе говорят.

Разносы от Галицкого? Последние 3 года раз в сезон у нас такое бывает. У нас были реально провальные матчи, когда ничего не получалось с командами, которые мы должны были «загонять». Тогда мы получали по первое число», – приводит «НСГ» слова Синицына.

В прошедшем сезоне Синицын сыграл в восьми матчах российской Премьер-лиги, пропустив в них четыре гола.