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    Хагуш: «С приходом Божовича стало намного легче тренироваться»

    Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о том, как он провел лето, а также об изменениях в команде с приходом Миодрага Божовича на пост главного тренера.

    «Отпуск прошел в Абхазии. Домой поехал, там всегда тепло, уютно. За футболом я всегда слежу, но когда попадаю домой, там не до футбола. Телевизор не смотрю, в Интернет не захожу – отключаюсь от всего.

    Почему решил завести инстаграм? У всех ребят в команде он уже появился, а у меня одного не было. Делать мне как-то было нечего, вот и я тоже его завел. Пока я только привыкаю, мало фотографий выкладываю.

    С приходом Миодрага Божовича стало намного легче тренироваться. Конечно, пока мы были под нагрузками — но все равно чувствуется его позитивное настроение, он вселяет в футболистов уверенность, а это самое главное. Нервозность у нас ушла. Это тренер с европейским мышлением. В нынешней ситуации это для нас очень важно. Тренировки кардинально изменились, стали очень интересными.

    Свободное время всегда есть, но сейчас большинство футболистов проводит его в телефонах. Я стараюсь еще чем-то заниматься – в карты играю, например. Книги читаю, правда, редко. Какую книгу прочитал последней? «Код да Винчи» Дэна Брауна», – рассказал Хагуш.

    Напомним, что защитник играет за «Арсенал» с 2015 года.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    03.07.2017 08:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 4 июля 2017, 00:36

      Отличная новость, хороший тренер вернулся !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 16:22

      Уверен , что Божович поднимет Арсенал ! Это его конек !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 июля 2017, 11:09

      главное, чтоб результат был положительным в игре...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 10:50

      Бывал у него дома в долеком 97 году. Время летит.

      0
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