Хагуш: «С приходом Божовича стало намного легче тренироваться»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о том, как он провел лето, а также об изменениях в команде с приходом Миодрага Божовича на пост главного тренера.

«Отпуск прошел в Абхазии. Домой поехал, там всегда тепло, уютно. За футболом я всегда слежу, но когда попадаю домой, там не до футбола. Телевизор не смотрю, в Интернет не захожу – отключаюсь от всего.

Почему решил завести инстаграм? У всех ребят в команде он уже появился, а у меня одного не было. Делать мне как-то было нечего, вот и я тоже его завел. Пока я только привыкаю, мало фотографий выкладываю.

С приходом Миодрага Божовича стало намного легче тренироваться. Конечно, пока мы были под нагрузками — но все равно чувствуется его позитивное настроение, он вселяет в футболистов уверенность, а это самое главное. Нервозность у нас ушла. Это тренер с европейским мышлением. В нынешней ситуации это для нас очень важно. Тренировки кардинально изменились, стали очень интересными.

Свободное время всегда есть, но сейчас большинство футболистов проводит его в телефонах. Я стараюсь еще чем-то заниматься – в карты играю, например. Книги читаю, правда, редко. Какую книгу прочитал последней? «Код да Винчи» Дэна Брауна», – рассказал Хагуш.

Напомним, что защитник играет за «Арсенал» с 2015 года.