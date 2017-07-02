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  • Смертин: «Кубок конфедераций показал, что Россия готова к ЧМ-2018»

Смертин: «Кубок конфедераций показал, что Россия готова к ЧМ-2018»

2 июля 2017, 20:29
9

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка конфедераций, в которых встретятся команды Чили и Германии. Также Смертин отметил, что организация КК-2017 находится на высочайшем уровне.

– Какие ожидания перед финалом Кубка конфедераций? За кого будете болеть?

– Честно говоря, ни за кого. Когда наша сборная не играет, стараюсь просто смотреть футбол, жду обилия голов, искрометной игры. Однако в финалам много голов ждать не приходится – обычно в решающих матчах команды играют очень аккуратно. Мне хотелось бы, чтобы финал Кубка Конфедераций стал исключением. Что касается всего турнира, могу сказать, что это очень значимое событие. Мои товарищи, с которыми мы когда-то играли в одних командах, говоря, что организация и атмосфера на стадионах и за их пределами просто великолепные. Я встречался с Жереми, Бобаном, ван Бастеном – все очень довольны тем, как Россия провела Кубок конфедераций. Это очень важно перед ЧМ. Генеральная репетиция показала, что мы готовы!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Чили Германия Смертин Алексей
Комментарии (9)
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multiscan
1499018216
Готова ли? Ожидается гораздо большее количество команд и болельщиков, большее количество городов. Да и кто знает, что будет через год.К тому же, не готово самое главное - сборная России!
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84aivengo
1499020336
в чем ?один нап на всю страну...(смолов) а германия вторым составом в финале играет !!!!
Ответить
Сибирь за Спартак
1499022456
Инфраструктура, но не сборная
Ответить
Svoysvoemubrat
1499023606
Может и сборную за год подтянут, больных в строй поставят, такой турнир раз в жизни бывает. Олимпиаду же выиграли.
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DENIS20161993
1499029733
Страна готова к Чемпионату Мира! Сборная на 1/4 часть готова по моему мнению!
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Karpathian
1499053435
Готова, особенно в СПб, где гимн Чили так и не доиграл. Позорники, мля.
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