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    Смертин: «Кубок конфедераций показал, что Россия готова к ЧМ-2018»

    Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка конфедераций, в которых встретятся команды Чили и Германии. Также Смертин отметил, что организация КК-2017 находится на высочайшем уровне.

    – Какие ожидания перед финалом Кубка конфедераций? За кого будете болеть?

    – Честно говоря, ни за кого. Когда наша сборная не играет, стараюсь просто смотреть футбол, жду обилия голов, искрометной игры. Однако в финалам много голов ждать не приходится – обычно в решающих матчах команды играют очень аккуратно. Мне хотелось бы, чтобы финал Кубка Конфедераций стал исключением. Что касается всего турнира, могу сказать, что это очень значимое событие. Мои товарищи, с которыми мы когда-то играли в одних командах, говоря, что организация и атмосфера на стадионах и за их пределами просто великолепные. Я встречался с Жереми, Бобаном, ван Бастеном – все очень довольны тем, как Россия провела Кубок конфедераций. Это очень важно перед ЧМ. Генеральная репетиция показала, что мы готовы!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2017 20:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 3 июля 2017, 06:43

      Готова, особенно в СПб, где гимн Чили так и не доиграл. Позорники, мля.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 3 июля 2017, 00:08

      Страна готова к Чемпионату Мира! Сборная на 1/4 часть готова по моему мнению!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 22:26

      Может и сборную за год подтянут, больных в строй поставят, такой турнир раз в жизни бывает. Олимпиаду же выиграли.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:07

      Инфраструктура, но не сборная

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 июля 2017, 21:32

      в чем ?один нап на всю страну...(смолов) а германия вторым составом в финале играет !!!!

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > 84aivengo 3 июля 2017, 02:07

      И побеждает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 июля 2017, 20:56

      Готова ли? Ожидается гораздо большее количество команд и болельщиков, большее количество городов. Да и кто знает, что будет через год.К тому же, не готово самое главное - сборная России!

      2
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > multiscan 2 июля 2017, 22:39

      Ну для Кубок Конфедераций,как репитицию,,,

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > slavutiq70 3 июля 2017, 01:05

      Такая репетиция напоминает мне сцену из "Весёлых ребят", когда излупленные музыканты на вопрос о том: "Что произошло?", ответили: "Мы ре-ре-ре-ретепитировали!"

      1
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