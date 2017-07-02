Смертин: «Кубок конфедераций показал, что Россия готова к ЧМ-2018»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка конфедераций, в которых встретятся команды Чили и Германии. Также Смертин отметил, что организация КК-2017 находится на высочайшем уровне.

– Какие ожидания перед финалом Кубка конфедераций? За кого будете болеть?

– Честно говоря, ни за кого. Когда наша сборная не играет, стараюсь просто смотреть футбол, жду обилия голов, искрометной игры. Однако в финалам много голов ждать не приходится – обычно в решающих матчах команды играют очень аккуратно. Мне хотелось бы, чтобы финал Кубка Конфедераций стал исключением. Что касается всего турнира, могу сказать, что это очень значимое событие. Мои товарищи, с которыми мы когда-то играли в одних командах, говоря, что организация и атмосфера на стадионах и за их пределами просто великолепные. Я встречался с Жереми, Бобаном, ван Бастеном – все очень довольны тем, как Россия провела Кубок конфедераций. Это очень важно перед ЧМ. Генеральная репетиция показала, что мы готовы!