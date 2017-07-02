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    Сантуш: «Кубок конфедераций прошел очень хорошо. Поздравляю Россию»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш остался доволен тем, как прошел Кубок конфедераций-2017. Напомним, что сегодня португальская команда одержала победу над Мексикой и завоевала бронзовые медали турнира.

    «Кубок конфедераций прошел очень хорошо. Организаторы сделали все, чтобы турнир прошел на высшем уровне. Поздравляю Россию. Конечно, можно где-то что-то усовершенствовать, у вас есть еще на это время. Мы должны приехать сюда в следующем году, чтобы прославить Португалию еще раз.

    Когда вернусь домой, сделаю домашнее задание и проанализирую этот турнир. Победа над Мексикой — это очень хорошо для нашей команды, ведь мы всегда нацелены только на победу», – сказал Сантуш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2017 19:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 3 июля 2017, 00:13

      И вам спасибо.

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:38

      Доброе слово и кошке приятно.

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