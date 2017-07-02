Мостовой прогнозирует победу Германии в Кубке конфедераций-2017

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций-2017, в котором встретятся сборные Чили и Германии.

«Ожидаю яркой игры от Германии. Понятно, что и те, и другие заслуживают победы. Но почему я отдаю предпочтение немцам? Я думаю молодость и задор сыграют решающую роль. Хотя турнир и был короткий, но многие футболисты сильно подустали. Если вы обратите внимание, то вторые таймы смотрелись менее резво, чем первые. А немцы оба тайма играли на одинаковом темпе, за счет этого они и обыгрывали соперников, на мой взгляд. Думаю, так же будет и в финале», – заявил эксперт.

Встреча чилийцев и немцев начнется 2 июля в 21:00 по Москве на стадионе «Санкт-Петербург».