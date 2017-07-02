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    Мостовой прогнозирует победу Германии в Кубке конфедераций-2017

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций-2017, в котором встретятся сборные Чили и Германии.

    «Ожидаю яркой игры от Германии. Понятно, что и те, и другие заслуживают победы. Но почему я отдаю предпочтение немцам? Я думаю молодость и задор сыграют решающую роль. Хотя турнир и был короткий, но многие футболисты сильно подустали. Если вы обратите внимание, то вторые таймы смотрелись менее резво, чем первые. А немцы оба тайма играли на одинаковом темпе, за счет этого они и обыгрывали соперников, на мой взгляд. Думаю, так же будет и в финале», – заявил эксперт.

    Встреча чилийцев и немцев начнется 2 июля в 21:00 по Москве на стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2017 15:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +80

      роналдон 2 июля 2017, 23:11

      Мостовой, а не сменить ли тренера в нашей сборной?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:12

      Саша редко ошибается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:57

      2-1 немцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 июля 2017, 18:16

      А я прогнозирую победу Перцев!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > Тазит 2 июля 2017, 23:06

      Вывод- Мостовой разбирается в футболе лучше меня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:46

      Скучно точно не будет

      2
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