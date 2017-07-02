Юрченко: «Матчи «Тосно» с «Зенитом» будут носить характер футбольных баталий»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко ждет с нетерпением противостояния с «Зенитом» на уровне Премьер-лиги.

«Разборок, конечно, никаких не будет, так как у нас много знакомых в «Зените», наверняка все будет проходить мирно. Однако стоит понимать, что на поле друзей нет, поэтому матчи с ними будут носить не просто характер дерби, а даже футбольной баталии. Конечно, нам хочется удивить сине-бело-голубых, которые имеют звездный состав. Да и своим болельщикам нам нужно многое доказать.

Однако конкуренция, думаю, будет только в очных встречах. А так мы с «Зенитом» должны поддерживать друг друга. «Тосно» — молодой клуб, которому нужно развиваться. Возможно, клуб будет обращать внимание на то, как это делали сине-бело-голубые в свое время. Да и «Зенит» в этом плане может дать какой-то совет, оказать поддержку», – приводит слова Юрченко «Футбольный Петербург».

Напомним, что Юрченко пополнил состав «Тосно» в середине июня.