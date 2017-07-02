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  • Юрченко: «Матчи «Тосно» с «Зенитом» будут носить характер футбольных баталий»

Юрченко: «Матчи «Тосно» с «Зенитом» будут носить характер футбольных баталий»

2 июля 2017, 11:03
5

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко ждет с нетерпением противостояния с «Зенитом» на уровне Премьер-лиги.

«Разборок, конечно, никаких не будет, так как у нас много знакомых в «Зените», наверняка все будет проходить мирно. Однако стоит понимать, что на поле друзей нет, поэтому матчи с ними будут носить не просто характер дерби, а даже футбольной баталии. Конечно, нам хочется удивить сине-бело-голубых, которые имеют звездный состав. Да и своим болельщикам нам нужно многое доказать.

Однако конкуренция, думаю, будет только в очных встречах. А так мы с «Зенитом» должны поддерживать друг друга. «Тосно» — молодой клуб, которому нужно развиваться. Возможно, клуб будет обращать внимание на то, как это делали сине-бело-голубые в свое время. Да и «Зенит» в этом плане может дать какой-то совет, оказать поддержку», – приводит слова Юрченко «Футбольный Петербург».

Напомним, что Юрченко пополнил состав «Тосно» в середине июня.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Юрченко Давид
Комментарии (5)
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vitvik
1498987342
Давид в предвкушении. Сколько мячей он вытащит из сетки в результате этих баталий?
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Одинокий волк Маквейд
1499002789
Будут матчами тура и транслироваться по первому каналу
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user3618
1499005736
Договорняки обеспечены
Ответить
Сибирь за Спартак
1499051661
Будет шапито самого мелкого пошиба
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