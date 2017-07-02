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    Юрченко: «Матчи «Тосно» с «Зенитом» будут носить характер футбольных баталий»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко ждет с нетерпением противостояния с «Зенитом» на уровне Премьер-лиги.

    «Разборок, конечно, никаких не будет, так как у нас много знакомых в «Зените», наверняка все будет проходить мирно. Однако стоит понимать, что на поле друзей нет, поэтому матчи с ними будут носить не просто характер дерби, а даже футбольной баталии. Конечно, нам хочется удивить сине-бело-голубых, которые имеют звездный состав. Да и своим болельщикам нам нужно многое доказать.

    Однако конкуренция, думаю, будет только в очных встречах. А так мы с «Зенитом» должны поддерживать друг друга. «Тосно» — молодой клуб, которому нужно развиваться. Возможно, клуб будет обращать внимание на то, как это делали сине-бело-голубые в свое время. Да и «Зенит» в этом плане может дать какой-то совет, оказать поддержку», – приводит слова Юрченко «Футбольный Петербург».

    Напомним, что Юрченко пополнил состав «Тосно» в середине июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 11:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 06:14

      Будет шапито самого мелкого пошиба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      user3618 2 июля 2017, 17:28

      Договорняки обеспечены

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:39

      Будут матчами тура и транслироваться по первому каналу

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 июля 2017, 12:22

      Давид в предвкушении. Сколько мячей он вытащит из сетки в результате этих баталий?

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > vitvik 2 июля 2017, 13:27

      А ещё в предвкушении кто же ему забьёт....))

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