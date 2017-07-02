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    Чили и Германия выявят победителя Кубка конфедераций

    В воскресенье, 2 июля, состоится главный матч проходящего в России Кубка конфедераций. В финале встретятся сборные Чили и Германии. Игра обещает быть жаркой, учитывая путь команд к этой встрече.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Чили – Германия. Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 20:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 2 июля 2017, 23:54

      Германия браво! Выдержать атаки Чилийской сборной да еще и вторым составом это действительно БРАВО!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:06

      Вот как их обыграть, им как черт ворожит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 июля 2017, 21:33

      германия

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 21:23

      Первый гол. Вот она ФОРТУНА.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 21:29

      фортуна нон пенис

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 июля 2017, 21:15

      Дави бюргеров!!!!

      Viva Chile!!!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 июля 2017, 21:00

      Вперед Чилийские перцы!)

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 20:30

      Дойчланд, Дойчланд Юбераллес!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июля 2017, 20:18

      Обе команды достойны быть победителями)))

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:48

      Немцы мне симпатичней

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 июля 2017, 17:09

      Россия вылетела,переживать не за кого... Но все таки КК без Криша потускнел...

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > dzhanavar 2 июля 2017, 19:46

      одной звездой меньше стало

      2
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