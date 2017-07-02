Чили и Германия выявят победителя Кубка конфедераций

В воскресенье, 2 июля, состоится главный матч проходящего в России Кубка конфедераций. В финале встретятся сборные Чили и Германии. Игра обещает быть жаркой, учитывая путь команд к этой встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Чили – Германия. Начало в 21:00, не пропустите!

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