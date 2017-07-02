Португалия и Мексика сыграют за третье место Кубка конфедераций

В воскресенье, 2 июля, состоится матч, в котором определится бронзовый призер проходящего в России Кубка конфедераций. За это звание поспорят сборные команды Португалии и Мексики. Известно, что главная звезда португальцев Криштиану Роналду не примет участие в этой встречи, что дает сопернику определенный плюс.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Португалия – Мексика. Начало в 15:00, не пропустите!

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