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    Португалия и Мексика сыграют за третье место Кубка конфедераций

    В воскресенье, 2 июля, состоится матч, в котором определится бронзовый призер проходящего в России Кубка конфедераций. За это звание поспорят сборные команды Португалии и Мексики. Известно, что главная звезда португальцев Криштиану Роналду не примет участие в этой встречи, что дает сопернику определенный плюс.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Португалия – Мексика. Начало в 15:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 13:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +198

      ded-53 2 июля 2017, 17:33

      Ну вот, кто спасается в компинсированное время, затем побеждает в дополнительное.

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 2 июля 2017, 16:55

      Португальцы спаслись от поражения, в компенсированное время перевели игру в овер-тайм

      0
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      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 2 июля 2017, 11:17

      Мексика займет третье место

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Standartenfuhrer88 2 июля 2017, 13:26

      Игра покажет! В сборной Португалии помимо Роналду немало хороших и классных игроков!

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