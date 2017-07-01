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    «ПСЖ» ведет переговоры с «Реалом» по трансферу Хамеса

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может стать игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил ресурс Goal. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к колумбийцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

    В минувшем сезоне Хамес забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 50 миллионов евро. Команда Зинедина Зидана выиграла чемпионат Испании и завоевала кубок Лиги чемпионов.

    Сегодня появилась информация о том, что «ПСЖ» не удалось договориться о трансфере защитника сливочных Пепе.

    Источник: Goal.com

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    01.07.2017 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 22:07

      ПСЖ жирно сидит... То им Мбаппе подавай, то Хамеса выцеливают...

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