«ПСЖ» ведет переговоры с «Реалом» по трансферу Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может стать игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил ресурс Goal. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к колумбийцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Хамес забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 50 миллионов евро. Команда Зинедина Зидана выиграла чемпионат Испании и завоевала кубок Лиги чемпионов.

Сегодня появилась информация о том, что «ПСЖ» не удалось договориться о трансфере защитника сливочных Пепе.