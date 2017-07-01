Трансфер Пепе в «ПСЖ» срывается, игрок намерен перейти в «Бешикташ»

Защитник мадридского «Реала» Пепе отказывается переходить в стан парижского «ПСЖ». Уже пройдя медицинский осмотр для столичного клуба, португалец выразил недовольство продолжительностью потенциального контракта.

Исходя из этого, футболист, скорее всего, отправится в турецкий «Бешикташ». В начале следующей недели Пепе должен отправиться в Стамбул.

Защитник выступал в стане «Реала» последние десять лет, за которые провел 229 матчей и забил 15 голов. Текущая трансферная стоимость Пепе оценивается в три миллиона евро, однако в новый клуб он перейдет на правах свободного агента.