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    Трансфер Пепе в «ПСЖ» срывается, игрок намерен перейти в «Бешикташ»

    Защитник мадридского «Реала» Пепе отказывается переходить в стан парижского «ПСЖ». Уже пройдя медицинский осмотр для столичного клуба, португалец выразил недовольство продолжительностью потенциального контракта.

    Исходя из этого, футболист, скорее всего, отправится в турецкий «Бешикташ». В начале следующей недели Пепе должен отправиться в Стамбул.

    Защитник выступал в стане «Реала» последние десять лет, за которые провел 229 матчей и забил 15 голов. Текущая трансферная стоимость Пепе оценивается в три миллиона евро, однако в новый клуб он перейдет на правах свободного агента.

    Источник: Marca

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    01.07.2017 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 21:02

      В последнее время он меня шибко бесит...В нем классного футболиста потихоньку вытесняет великий артист. Постоянные провокации на поле, игра из под тишка. А последние события лишь подкрепляют уверенность.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 20:35

      Домечется старик Пепе, никуда не возьмут!.... Пора трезво взглянуть на себя со стороны, оценить предложения и выбрать...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 июля 2017, 19:12

      если карьеру футболиста хочет, мог бы и в середняке топ чемпионатов поиграть! Если за деньгами - то в Китай! а в турцию какой смысл ехать?

      3
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 1 июля 2017, 19:05

      Цену себе набивет, типа он не знал о сроках контракта до прохождения медицинского осмотра?!?

      2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 1 июля 2017, 18:34

      ну и дурак, в Реале ему предлагали контракт на год, он отказался, видимо в ПСЖ тоже, поиграл бы год ещё в нормальном Чемпионате и шел бы потом хоть в Бешикташ, хоть в Китай......

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