«Спартак» подписал контракт с Петковичем

Сербский защитник Марко Петкович, до недавнего времени выступавший за белградскую «Црвену Звезду», стал футболистом московского «Спартака». Игрок уже присоединился к красно-белым, которые в эти дни проводят сбор в Австрии.

«Дорога выдалась непростой, и я, конечно, немного устал от нее. Но я рад, что наконец-то добрался до места назначения. «Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно, болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения. Убедился в этом лишний раз, когда минувшей весной «Спартак» играл в Белграде с «Црвеной Звездой» товарищеский матч, который превратился и для футболистов, и для болельщиков в настоящий праздник.

К слову, в тот день на тренерском мостике нашей команды был Миодраг Божович, который сравнительно долго проработал в России. Он много рассказывал о российском футболе, а когда речь заходила о «Спартаке», то использовал эпитеты в превосходной степени. Играть в таком легендарном клубе большая честь. И когда появляется такой шанс, конечно, хочется его использовать.

Это очень большой шаг вперед в моей карьере. И еще здорово, что я пришел в «Спартак» именно из «Црвены Звезды». Именно из этого сербского клуба тринадцать лет назад в «Спартак» перешел Неманья Видич. Причем, мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо.

Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед, поскольку я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды «Спартака» после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня!» – сказал серб.

В период с 2013 по 2017 годы Петкович провел в составе «Црвены Звезды» 74 игры.