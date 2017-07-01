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«Спартак» подписал контракт с Петковичем

1 июля 2017, 16:47
23

Сербский защитник Марко Петкович, до недавнего времени выступавший за белградскую «Црвену Звезду», стал футболистом московского «Спартака». Игрок уже присоединился к красно-белым, которые в эти дни проводят сбор в Австрии.

«Дорога выдалась непростой, и я, конечно, немного устал от нее. Но я рад, что наконец-то добрался до места назначения. «Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно, болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения. Убедился в этом лишний раз, когда минувшей весной «Спартак» играл в Белграде с «Црвеной Звездой» товарищеский матч, который превратился и для футболистов, и для болельщиков в настоящий праздник.

К слову, в тот день на тренерском мостике нашей команды был Миодраг Божович, который сравнительно долго проработал в России. Он много рассказывал о российском футболе, а когда речь заходила о «Спартаке», то использовал эпитеты в превосходной степени. Играть в таком легендарном клубе большая честь. И когда появляется такой шанс, конечно, хочется его использовать.

Это очень большой шаг вперед в моей карьере. И еще здорово, что я пришел в «Спартак» именно из «Црвены Звезды». Именно из этого сербского клуба тринадцать лет назад в «Спартак» перешел Неманья Видич. Причем, мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо.

Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед, поскольку я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды «Спартака» после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня!» – сказал серб.

В период с 2013 по 2017 годы Петкович провел в составе «Црвены Звезды» 74 игры.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Црвена Звезда Петкович Марко
Комментарии (23)
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turist82
1498917062
Будем посмотреть )
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vshter76
1498917326
Добро пожаловать
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Atom2020
1498917716
Пресс-служба Спартака отличный пафосный текст выдала. Самому Петковичу хоть дали почитать?
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RedWhiteFans2
1498917875
Как минимум это символично, что игрок из Црвены Звезды в Спартаке. Пусть поможет тебе и команде этот невероятных дружеский дух двух команд. Удачи!
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turist82
1498918358
Гуд. Парень и так практически свой. И страна и бывшая команда - родня наша ближайшая )
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Одинокий волк Маквейд
1498918709
Судя по глазам Карреры - это его креатура. И вообще мне нравится как Спартак работает - тихо, без шума и игрок уже на сборах. Зенит месяц верещал про Маноласа, где он, ау
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insider_retro
1498919214
Не ажиотажный, спокойный переход игрока будущего основного состава.... Возраст супер, поиграл, назначение своё понимает... Думается, оправданный выбор!...
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OfaZavr
1498921809
Удачи в Спартаке! И самое главное надежной игры в обороне.
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Krics
1498923308
Добро пожаловать.
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VSt
1498923727
Надеемся, Каррера знает, что делает. Приятно, что без лишнего пафоса, шумихи в прессе и дешевых заявлений. Удачи парню в Спартаке, удачи Спартаку и всем нам!!!
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