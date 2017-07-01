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    «Спартак» подписал контракт с Петковичем

    Сербский защитник Марко Петкович, до недавнего времени выступавший за белградскую «Црвену Звезду», стал футболистом московского «Спартака». Игрок уже присоединился к красно-белым, которые в эти дни проводят сбор в Австрии.

    «Дорога выдалась непростой, и я, конечно, немного устал от нее. Но я рад, что наконец-то добрался до места назначения. «Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно, болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения. Убедился в этом лишний раз, когда минувшей весной «Спартак» играл в Белграде с «Црвеной Звездой» товарищеский матч, который превратился и для футболистов, и для болельщиков в настоящий праздник.

    К слову, в тот день на тренерском мостике нашей команды был Миодраг Божович, который сравнительно долго проработал в России. Он много рассказывал о российском футболе, а когда речь заходила о «Спартаке», то использовал эпитеты в превосходной степени. Играть в таком легендарном клубе большая честь. И когда появляется такой шанс, конечно, хочется его использовать.

    Это очень большой шаг вперед в моей карьере. И еще здорово, что я пришел в «Спартак» именно из «Црвены Звезды». Именно из этого сербского клуба тринадцать лет назад в «Спартак» перешел Неманья Видич. Причем, мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо.

    Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед, поскольку я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды «Спартака» после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня!» – сказал серб.

    В период с 2013 по 2017 годы Петкович провел в составе «Црвены Звезды» 74 игры.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.07.2017 16:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 июля 2017, 11:07

      нормальный защитник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 июля 2017, 19:46

      Где, бля..ь, усиление под ЛЧ??? Что за ху..ня творится???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 1 июля 2017, 18:42

      Надеемся, Каррера знает, что делает.
      Приятно, что без лишнего пафоса, шумихи в прессе и дешевых заявлений.
      Удачи парню в Спартаке, удачи Спартаку и всем нам!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +899

      Krics 1 июля 2017, 18:35

      Добро пожаловать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2017, 18:10

      Удачи в Спартаке! И самое главное надежной игры в обороне.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 17:26

      Не ажиотажный, спокойный переход игрока будущего основного состава.... Возраст супер, поиграл, назначение своё понимает... Думается, оправданный выбор!...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 17:18

      Судя по глазам Карреры - это его креатура. И вообще мне нравится как Спартак работает - тихо, без шума и игрок уже на сборах. Зенит месяц верещал про Маноласа, где он, ау

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 17:22

      Только тренер и должен лично - комплектовать команду. Я помню управляющим работал..долго воевал с начальством чтобы комплектование коллектива лично мне и только мне отдали. Иначе ничего путевого не получается

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 1 июля 2017, 17:12

      Гуд. Парень и так практически свой. И страна и бывшая команда - родня наша ближайшая )

      5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июля 2017, 17:04

      Как минимум это символично, что игрок из Црвены Звезды в Спартаке. Пусть поможет тебе и команде этот невероятных дружеский дух двух команд. Удачи!

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > RedWhiteFans2 1 июля 2017, 17:13

      Родня вообще ))

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 1 июля 2017, 17:01

      Пресс-служба Спартака отличный пафосный текст выдала. Самому Петковичу хоть дали почитать?

      2
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