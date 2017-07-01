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    Видаль: «Сейчас у Чили сильнейшая сборная в истории»

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мнением о предстоящем финальном матче Кубка конфедераций-2017 против сборной Германии.

    «Для меня выигрывать трофеи для Чили – это мечта. И я горжусь, что ношу эту футболку и играю с великими игроками много лет. В этой сборной играют лучшие чилийские футболисты в истории, это лучшая команда.

    Что касается нашего соперника, то меня не удивляет, что молодая немецкая сборная вышла в финал. У них больше плюсов, чем минусов, эта сборная постоянно прогрессирует. Но мы сможем выиграть финал, если будем играть как в прошлом году в финале Кубка Америки.

    После нашего матча с немцами на групповом этапе (1:1) я поговорил с Йоахимом Левом. Также пообщался с Джошуа Киммихом. Мы сошлись на том, что неплохо бы встретиться в финале», – рассказал чилиец.

    Финал соревнований начнется в 21:00 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: ТАСС

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    01.07.2017 16:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:55

      Не удались, смотри

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