Видаль: «Сейчас у Чили сильнейшая сборная в истории»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мнением о предстоящем финальном матче Кубка конфедераций-2017 против сборной Германии.

«Для меня выигрывать трофеи для Чили – это мечта. И я горжусь, что ношу эту футболку и играю с великими игроками много лет. В этой сборной играют лучшие чилийские футболисты в истории, это лучшая команда.

Что касается нашего соперника, то меня не удивляет, что молодая немецкая сборная вышла в финал. У них больше плюсов, чем минусов, эта сборная постоянно прогрессирует. Но мы сможем выиграть финал, если будем играть как в прошлом году в финале Кубка Америки.

После нашего матча с немцами на групповом этапе (1:1) я поговорил с Йоахимом Левом. Также пообщался с Джошуа Киммихом. Мы сошлись на том, что неплохо бы встретиться в финале», – рассказал чилиец.

Финал соревнований начнется в 21:00 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург».