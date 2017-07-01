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  • Кудряшов отправился в Турцию для переговоров с «Истанбулом»

Кудряшов отправился в Турцию для переговоров с «Истанбулом»

1 июля 2017, 14:11
16

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов, вчера опубликовавший фото своего авиабилета в турецкий Стамбул, сегодня проводит переговоры с местным клубом высшего дивизиона чемпионата Турции «Истанбулом ББ», сообщает Sporx.

Эта команда в минувшем сезоне заняла второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, однако на данный момент приоритетным для Кудряшова все равно является вариант с переходом в казанский «Рубин», куда его зазывает новый главный тренер волжан Курбан Бердыев.

В предыдущем розыгрыше РФПЛ защитник провел 24 матча. Его трансферная стоимость составляет три с половиной миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Истанбул Башакшехир Кудряшов Федор
Комментарии (16)
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Одинокий волк Маквейд
1498907791
Маску пусть не забудет снять, мистер икс
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карасевщина
1498907827
лучше к туркам они хоть в лч попали а рубин че там плясать под дудку хача этого
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С@НЁК.
1498910656
Лучше уйти такой возможности больше не будет,а вернутся в РФПЛ всегда успеет.
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dok66
1498913745
30 лет . Если турки предложат хорошие условия , конечно нужно уходить . Такого второго шанса может и не быть . Заиграет , - и в сборной будет .
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insider_retro
1498916466
Лучше к туркам... Хорошо там будет или плохо, но поварится ТАМ надо...
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Борз-95
1498918198
Кудряшов хороший игрок,но не фонтан конечно.
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Joko21
1498919420
нужно рисковать и пробовать свои силы в зарубежном чемпионате
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андрей андреев
1498922320
"Его трансферная стоимость составляет три с половиной миллиона евро." -Но после этого вдруг выяснится,что в контракте есть пункт....(Ну дальше вы знаете))))
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OfaZavr
1498923755
Фёдор - хороший игрок и настоящий боец. Очень рад за него. Удачи в Турции!
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Таганский
1498925676
Идиот.. Маску только не снимай!! В Туряччине схляешь за своего..
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