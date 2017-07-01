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    Кудряшов отправился в Турцию для переговоров с «Истанбулом»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов, вчера опубликовавший фото своего авиабилета в турецкий Стамбул, сегодня проводит переговоры с местным клубом высшего дивизиона чемпионата Турции «Истанбулом ББ», сообщает Sporx.

    Эта команда в минувшем сезоне заняла второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, однако на данный момент приоритетным для Кудряшова все равно является вариант с переходом в казанский «Рубин», куда его зазывает новый главный тренер волжан Курбан Бердыев.

    В предыдущем розыгрыше РФПЛ защитник провел 24 матча. Его трансферная стоимость составляет три с половиной миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 14:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 1 июля 2017, 19:14

      Идиот..
      Маску только не снимай!!
      В Туряччине схляешь за своего..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2017, 18:42

      Фёдор - хороший игрок и настоящий боец. Очень рад за него. Удачи в Турции!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июля 2017, 18:18

      "Его трансферная стоимость составляет три с половиной миллиона евро."
      -Но после этого вдруг выяснится,что в контракте есть пункт....(Ну дальше вы знаете))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 1 июля 2017, 17:30

      нужно рисковать и пробовать свои силы в зарубежном чемпионате

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 1 июля 2017, 17:09

      Кудряшов хороший игрок,но не фонтан конечно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 16:41

      Лучше к туркам... Хорошо там будет или плохо, но поварится ТАМ надо...

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июля 2017, 15:55

      30 лет . Если турки предложат хорошие условия , конечно нужно уходить . Такого второго шанса может и не быть . Заиграет , - и в сборной будет .

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 1 июля 2017, 15:04

      Лучше уйти такой возможности больше не будет,а вернутся в РФПЛ всегда успеет.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2017, 14:35

      в Ростове новая команда по ходу как и Томь собрались в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Garrincha58 1 июля 2017, 14:44

      Я футбольному клубу "Ростов" и их потрясающим фанатам не завидую за то, что произошло с командой в межсезонье. Сейчас пришёл Леонид Кучук и вроде неплохие игроки: Песьяков, Абаев, Паршивлюк, Зуев, Макеев, Жан Майер, да и пока Бухаров, Байрамян, Киреев и Мевля остаются, так что рано ещё списывать ростовчан в ФНЛ...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ARSteven89 1 июля 2017, 16:43

      Во будет, если душанут добрую половину лиги в чемпионате и потеснят в таблице кого-нибудь из "непререкаемых лидеров"!!...

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 июля 2017, 14:17

      лучше к туркам они хоть в лч попали а рубин че там плясать под дудку хача этого

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      Рейтинг: +26

      Фернандо11 > карасевщина 1 июля 2017, 14:31

      ахахаххах))))в точку

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > карасевщина 1 июля 2017, 14:37

      Пока что "Истанбул" попал только в квалификацию ЛЧ, а там будет в числе несеянных команд и попадёт на кого-то из Топ-5 чемпионатов, скорее всего. Так что своя рубашка в "Рубине" ближе к телу перед домашним ЧМ...

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