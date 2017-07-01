Кудряшов отправился в Турцию для переговоров с «Истанбулом»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов, вчера опубликовавший фото своего авиабилета в турецкий Стамбул, сегодня проводит переговоры с местным клубом высшего дивизиона чемпионата Турции «Истанбулом ББ», сообщает Sporx.

Эта команда в минувшем сезоне заняла второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, однако на данный момент приоритетным для Кудряшова все равно является вариант с переходом в казанский «Рубин», куда его зазывает новый главный тренер волжан Курбан Бердыев.

В предыдущем розыгрыше РФПЛ защитник провел 24 матча. Его трансферная стоимость составляет три с половиной миллиона евро.