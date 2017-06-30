Максимов ставит на победу Германии в финале Кубка конфедераций

Бывший полузащитник «Вердера» Юрий Максимов оценил перспективы сборной Германии в финале Кубка конфедераций. В решающем матче турнира немцам предстоит встретиться со сборной Чили.

«Посмотрим, кому повезет больше. Чилийцы удивили, и если также выступят в финале, смогут добиться результата. Немцы могут раскачиваться в начале турнира, но затем прибавляют и всегда настраиваются на решающие встречи.

Германия кажется сильнее и может выиграть. Молодежь быстрее восстановится. У новичков будет дополнительная мотивация доказать и закрепиться в национальной команде. Так что они будут рвать и метать, чтобы завоевать первый титул», – сказал Васильев.

Финальный матч турнира состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.