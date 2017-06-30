Бирхофф: «Совет российским футболистам? Нужно ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень»

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф выразил мнение, что российским футболистам необходимо выступать в европейских чемпионатах, чтобы поднять уровень отечественного футбола.

Отметим, что россияне не смогли преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017 и выйти в полуфинал.

«Совет российскому футболу? Наш футбол – это долгосрочный проект, игроки в течение 10-12 лет проходят через все стадии детского, юношеского и взрослого футбола. На мой взгляд, если хочешь добиться быстрого результата, лучше всего учиться у опытных партнеров и ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень. Но в долгосрочной перспективе нужно выстроить необходимую инфраструктуру», – сказал Бирхофф.