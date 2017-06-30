Чичарито: «Думаю, любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах»

Нападающий сборной Мексики Чичарито выразил мнение, что любой российский игрок способен заиграть в европейском чемпионате.

Отметим, что на групповом этапе Кубка конфедераций-2017 мексиканцы обыграли россиян со счетом 2:1.

«У сборной России очень сильная команда. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов. Думаю, любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах. Наша группа была непростой, но Россия играла точно на уровне со всеми остальными.

Почему бы им не играть в Европе, если Россия и есть Европа. Честно, у вас правда хорошая команда. Надеюсь, что в ближайшем будущем россияне будут играть в лучших клубах мира!» – сказал Чичарито.