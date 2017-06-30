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  • Чичарито: «Думаю, любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах»

Чичарито: «Думаю, любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах»

30 июня 2017, 00:47
14

Нападающий сборной Мексики Чичарито выразил мнение, что любой российский игрок способен заиграть в европейском чемпионате.

Отметим, что на групповом этапе Кубка конфедераций-2017 мексиканцы обыграли россиян со счетом 2:1.

«У сборной России очень сильная команда. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов. Думаю, любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах. Наша группа была непростой, но Россия играла точно на уровне со всеми остальными.

Почему бы им не играть в Европе, если Россия и есть Европа. Честно, у вас правда хорошая команда. Надеюсь, что в ближайшем будущем россияне будут играть в лучших клубах мира!» – сказал Чичарито.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Мексика Чичарито
Комментарии (14)
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Atom2020
1498775930
Я даже расплакался от таких слов ... слезы умиления от величия наших игроков не перестают течь вот уже второй час ... можно как угодно лажать и обсираться на всех турнирах, но все равно быть "сильной" и "хорошей" командой ... какая же у нас все-таки отличная сборная ... даже "горошек" дифирамбы поет (пусть и по заказу) ...
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NNNN-4
1498785032
Выходит тренер ни в конную армию?
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NEMETSRUS
1498788783
Да в чемпионате люксембурга
Ответить
bashnat013
1498793601
Лавочку полировать
Ответить
sochi-2013
1498797349
Двоякий комплимент. Вроде игроков похвалил, а команды и РФПЛ опустил.
Ответить
Bivaliy67
1498805822
"За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку!" (И. С. Крылов)
Ответить
Alex3920486
1498807727
Спасибо...Ты тоже молодец!
Ответить
Каратель помойников
1498821558
мы тоже думаем что может,а по факту игроки нынешней сборной могут только рос.газон топтать,потому как рос.паспорт не котируется в европейских чемпионатах.а то кто не попал в сборную могут ещё в соц.сетях кривляться, вместо того чтобы над своим проф.уровнем работать
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ArReal
1498822792
а может и не играть-всё логично
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498910720
Ему, уехавшему в Европу за деньгами, не понять почему наши не уезжают от денег.
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