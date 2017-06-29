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Рыбус имеет предложения от трех клубов РФПЛ

29 июня 2017, 19:32
5

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус может продолжить карьеру в России. По словам агента футболиста Мариуша Пекарского, в услугах его клиента заинтересованы три клуба РФПЛ.

«В данный момент три клуба РФПЛ проявляют интерес к Рыбусу, и мы планируем встретиться с их представителями на следующей неделе. Мацею очень интересно продолжение карьеры в России, но если он и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо «Локомотив». Возможно, будет еще один клуб, но в данный момент я не буду разглашать его название.

Помимо России, есть предложения из Германии, Польши, Италии и от одного клуба из английского Чемпионшипа. Сейчас мы с игроком взяли паузу на неделю, чтобы изучить все предложения, для Рыбуса, помимо еврокубков, является приоритетом попадание в стартовый состав, но это не дает повода предположить, что игрок не готов к конкуренции. На следующей неделе мы встретимся с представителями клубов. Не исключаю, что в конце следующей недели вы можете увидеть Мацея в футболке новой команды», – сказал Пекарский.

Напомним, Рыбус уже выступал в РФПЛ в составе «Ахмата», цвета которого 27-летний поляк защищал в период с 2012 по 2016 год.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Рыбус Мацей
Комментарии (5)
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Одинокий волк Маквейд
1498754216
Ясно, в Лионе не поперло, вертай обратно.
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Сильвербой
1498754340
Это конюшнин уровень! Пятое колесо вообще трудно клубом назвать!
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Челнинец
1498754380
Лучше в РФПЛ сидеть получать деньги, в Лионе же пахать надо! а тут как на курорте)
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x-x-x-x-x
1498770410
третий клуб это Терек!!! надеюсь
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