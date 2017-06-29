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  • Колосков: «У сборной две проблемы: посредственное мастерство футболистов и плохая «физика»

Колосков: «У сборной две проблемы: посредственное мастерство футболистов и плохая «физика»

29 июня 2017, 09:29
16

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что сборная России выступила ниже своего уровня на Кубке конфедераций. Напомним, что национальная команда страны не вышла из группы.

– Своего ли результата добилась сборная России?

– Нет. У меня было ощущение, что из этой группы нам по силам выйти, но возникли две проблемы. Первая – посредственное мастерство футболистов. В игре с той же Португалией за 90 минут мы не сделали ни одного удара в створ ворот. Второй момент: у меня сложилось ощущение, что нашим игрокам не хватало «физики». Могли хорошо играть 10-15 минут, потом просесть, еще 10 минут поиграть, потом снова просесть… При этом я бы не сказал, что у Португалии какая-то выдающаяся команда. В ней нет столько мастеров, сколько, допустим, в «Реале». С нами она не по счету играла, а просто отбивалась.

– Что произошло в игре с Мексикой?

– Скорее всего – несчастный случай и серия не очень приятных для нас обстоятельств. Во-первых, пенальти на Жиркове был стопроцентным. Забей мы его, совсем другая игра была бы. Второй момент – ответный гол, который был абсолютно случайным: мяч попал в темя мексиканского игрока и залетел в дальний угол. Ну и, конечно, – ошибка Акинфеева. Не считаю, что мексиканцы нас переиграли.

– На Акинфеева теперь обрушился шквал критики…

– Так ведь он был виноват в первом голе, пропущенном на турнире от Португалии, – сам это признал. Что касается второго мяча в матче с Мексикой, то здесь – его стопроцентный ляп. При всем величии Акинфеева надо признать – это его «пенки».

– Кто из наших футболистов произвел наибольшее впечатление?

– Лучше других были Головин, Жирков и Самедов, но выдающуюся игру никто не продемонстрировал.

– Красная карточка Жиркову была показана по делу?

– Конечно. Здесь даже речи быть не может. За удар соперника локтем в челюсть непонятно зачем надо наказывать. Но не так, как Лебедев говорил.

Источник: «Спорт уик-энд»
Кубок конфедераций Россия Самедов Александр Акинфеев Игорь Жирков Юрий Головин Александр
Комментарии (16)
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acer2003
1498718505
Нытье и чушь !!Если бы да кабы !!!
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Tsigan
1498719261
У сборной России ни две а одна проблема в лице господина Мутко!!!
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maior-60
1498719320
Просто такова истинная сила нашей нынешней сборной.
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Одинокий волк Маквейд
1498719372
Иными словами вратарь проиграл две игры.
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Спартач_навсегда
1498719662
у сборной проблемы вот из-за чего: 1-распи*дяйство 2-нев**бенно большие контракты 3-лимит наше все (с) так что если хоть одна из этих проблем разрешится,то тогда можно будет на что-то надеяться,а так.........
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Protosser
1498720606
Ну да, а вот руководство футбола страны - прекрасно. Лучшее в мире.
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Stavropolets
1498720913
Как умеем, так и играем. Такой уж у нас уровень игры.
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Одинокий волк Маквейд
1498722888
Реформа футбола будет и капитальная. Разгонят всех от Мутко до сторожа базы в Хабаровске. Введут тарифную сетку и будут наши звезды играть за 100 в месяц, и то в премьерке. Для этого нас должна на ЧМ размазать какая-нибудь Монголия, или лучше Гондурас. Так смешнее. И тогда царь рыкнет: Доколе, где сортир? Так что ждать недолго. Год выборов, все же.
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nemolod
1498726985
Вячеслав Иванович не упомянул третью проблему,а скорее первую,из которой происходят две вышеназванные-ПОСРЕДСТВЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ САМИХ ТРЕНЕРОВ,которые не способныдобиться от футболистов физических и технических способностей!
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OfaZavr
1498735502
Вот хоть кто-то не стал защищать Конифея. Верно всё сказал.
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