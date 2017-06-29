Колосков: «У сборной две проблемы: посредственное мастерство футболистов и плохая «физика»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что сборная России выступила ниже своего уровня на Кубке конфедераций. Напомним, что национальная команда страны не вышла из группы.

– Своего ли результата добилась сборная России?

– Нет. У меня было ощущение, что из этой группы нам по силам выйти, но возникли две проблемы. Первая – посредственное мастерство футболистов. В игре с той же Португалией за 90 минут мы не сделали ни одного удара в створ ворот. Второй момент: у меня сложилось ощущение, что нашим игрокам не хватало «физики». Могли хорошо играть 10-15 минут, потом просесть, еще 10 минут поиграть, потом снова просесть… При этом я бы не сказал, что у Португалии какая-то выдающаяся команда. В ней нет столько мастеров, сколько, допустим, в «Реале». С нами она не по счету играла, а просто отбивалась.

– Что произошло в игре с Мексикой?

– Скорее всего – несчастный случай и серия не очень приятных для нас обстоятельств. Во-первых, пенальти на Жиркове был стопроцентным. Забей мы его, совсем другая игра была бы. Второй момент – ответный гол, который был абсолютно случайным: мяч попал в темя мексиканского игрока и залетел в дальний угол. Ну и, конечно, – ошибка Акинфеева. Не считаю, что мексиканцы нас переиграли.

– На Акинфеева теперь обрушился шквал критики…

– Так ведь он был виноват в первом голе, пропущенном на турнире от Португалии, – сам это признал. Что касается второго мяча в матче с Мексикой, то здесь – его стопроцентный ляп. При всем величии Акинфеева надо признать – это его «пенки».

– Кто из наших футболистов произвел наибольшее впечатление?

– Лучше других были Головин, Жирков и Самедов, но выдающуюся игру никто не продемонстрировал.

– Красная карточка Жиркову была показана по делу?

– Конечно. Здесь даже речи быть не может. За удар соперника локтем в челюсть непонятно зачем надо наказывать. Но не так, как Лебедев говорил.