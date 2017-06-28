Семенов: «Судьи как допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов считает, что в судействе за последнее время не произошло никаких улучшений. Он вспомнил матч 27-го тура РФПЛ прошлого сезона между «Спартаком» и «Томью».

«Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра «Спартака» против «Томи». Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника.

А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты свое здоровье на поле гробят, а судья может сказать: «Я так решил – и все!» Смешно», – заявил Семенов.

Напомним, что матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Томь» закончился со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Квинси Промес.