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  • Семенов: «Судьи как допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают»

Семенов: «Судьи как допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают»

28 июня 2017, 06:22
9

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов считает, что в судействе за последнее время не произошло никаких улучшений. Он вспомнил матч 27-го тура РФПЛ прошлого сезона между «Спартаком» и «Томью».

«Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра «Спартака» против «Томи». Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника.

А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты свое здоровье на поле гробят, а судья может сказать: «Я так решил – и все!» Смешно», – заявил Семенов.

Напомним, что матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Томь» закончился со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Квинси Промес.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Томь Семенов Андрей
Комментарии (9)
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tank219
1498621068
Действительно смешно - Спартаку дали бить пенальти
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neofizer
1498631679
есть такое..
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paracetamol
1498632227
Видеоповторы внедрить!!!! Липовых шампиньонов не будет!!!!
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alexidj
1498635156
не было бы этого пенальти (хотя основания были) был бы другой гол..просто СпаМ после гола успокоился..
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nirita
1498641440
Ты лучше учись играть, а не сопли здесь распускать.
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Svinka Pepa
1498648368
еще один обиженный спартаковский воспитанник, остальные пенальти во всем РФПЛ и назначенные и неназначенные - все по делу, молодец
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СЛАВА 81
1498661136
Что за ахмат ?
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Супермачо
1498667409
За своим "Лохматом" смотри лучше.
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