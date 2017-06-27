Фернандеш: «Во всех турнирах в новом сезоне «Локомотив» ставит амбициозные задачи»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о том, будет ли какой-либо турнир для железнодорожников приоритетным в новом сезоне. Также португалец прокомментировал слухи в турецкой прессе о его возможном переходе в «Фенербахче» и подчеркнул, что счастлив в московском клубе и намерен приносить ему пользу.

– В новом сезоне в приоритете – Лига Европы?

– Такого разделения в клубе никто не навязывает, во всех турнирах задачи амбициозные. У меня есть собственные соображения. Первый шаг – это серьезно посоревноваться в чемпионате России. Лично для меня приоритеты такие: сначала чемпионат, потом Лига Европы и Кубок.

– С какими командами хотел бы встретиться на групповом этапе ЛЕ?

– Хотелось бы сыграть с земляками – португальцами! Также интересны команды из Турции, Испании… В общем, мои бывшие страны.

– Последнее время ходили слухи, что ты можешь перейти в «Фенербахче»…

– Я долго играл в Турции и заметил, что там очень любят делать новости из ничего. А еще у турков хорошее воображение. Это все, что я могу сказать. Футбольная жизнь, впрочем, непредсказуемая: как мы можем знать о том, что будет завтра? Сейчас я говорю, что счастлив здесь и хочу приносить пользу «Локомотиву».