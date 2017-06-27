Молло: «Глупо было бы упускать возможность получить российский паспорт»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло подчеркнул, что воспользовался бы возможностью получить паспорт гражданина РФ, появись она у него. По словам француза, он учит русский язык, так как живет и работает в России.

– Писали, что вы можете принять российское гражданство.

– Это только слухи.

– Но если бы вам предложили, согласились?

– Почему нет? Кто принимает меня, дает работу и шанс показать себя с лучшей стороны? Конечно, человек должен быть скромным, но глупо упускать возможности, которые у тебя есть, такая уж жизнь. Мне предложили поехать в Самару, и я поехал. Мог ли я играть вместо этого в хорошей команде во Франции? Наверняка, но я был счастлив в «Крыльях» и счастлив сейчас в «Зените», и это самое главное. Россия дала мне все.

– Что вам нравится в России и что не нравится?

– Нравится, что, если ты делаешь свою работу хорошо, люди это ценят. А плохо – это играть в минус 20 и снег. В прошлом сезоне мы с «Крыльями» играли в Томске. Мы выиграли 3:0, я забил два гола, но из-за мороза матч был очень смешной.

– Мы говорим на английском, но вы часто даете интервью и берете уроки русского языка. Зачем?

– Я живу и работаю в России, и здесь принято говорить на русском. Это и лучше для меня, легионера. Всего я знаю четыре языка – французский, русский, английский и испанский, и это большой плюс.

– Вы говорили, что занимаетесь с репетитором дважды в неделю. Вами довольны?

– Мои учителя – топ! Каждый урок мы учим новые слова. Последнее слово, которое мы проходили, – «возможность».

Молло выступает за «Зенит» с января текущего года. Свою карьеру в РФПЛ 27-летний игрок начинал в августе 2015 года в «Крыльях Советов», откуда и перешел в стан сине-бело-голубых.