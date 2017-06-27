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  • Молло: «Глупо было бы упускать возможность получить российский паспорт»

Молло: «Глупо было бы упускать возможность получить российский паспорт»

27 июня 2017, 13:41
19

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло подчеркнул, что воспользовался бы возможностью получить паспорт гражданина РФ, появись она у него. По словам француза, он учит русский язык, так как живет и работает в России.

– Писали, что вы можете принять российское гражданство.

– Это только слухи.

– Но если бы вам предложили, согласились?

– Почему нет? Кто принимает меня, дает работу и шанс показать себя с лучшей стороны? Конечно, человек должен быть скромным, но глупо упускать возможности, которые у тебя есть, такая уж жизнь. Мне предложили поехать в Самару, и я поехал. Мог ли я играть вместо этого в хорошей команде во Франции? Наверняка, но я был счастлив в «Крыльях» и счастлив сейчас в «Зените», и это самое главное. Россия дала мне все.

– Что вам нравится в России и что не нравится?

– Нравится, что, если ты делаешь свою работу хорошо, люди это ценят. А плохо – это играть в минус 20 и снег. В прошлом сезоне мы с «Крыльями» играли в Томске. Мы выиграли 3:0, я забил два гола, но из-за мороза матч был очень смешной.

– Мы говорим на английском, но вы часто даете интервью и берете уроки русского языка. Зачем?

– Я живу и работаю в России, и здесь принято говорить на русском. Это и лучше для меня, легионера. Всего я знаю четыре языка – французский, русский, английский и испанский, и это большой плюс.

– Вы говорили, что занимаетесь с репетитором дважды в неделю. Вами довольны?

– Мои учителя – топ! Каждый урок мы учим новые слова. Последнее слово, которое мы проходили, – «возможность».

Молло выступает за «Зенит» с января текущего года. Свою карьеру в РФПЛ 27-летний игрок начинал в августе 2015 года в «Крыльях Советов», откуда и перешел в стан сине-бело-голубых.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан
Комментарии (19)
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justozavr
1498560637
В Крыльях он божил.. а Зените один из.. Всегда жаль, когда команды низа таблицы теряют очевидных лидеров, возможно именно с крыльями это и сыграло злую шутку
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ARSteven89
1498561504
Действительно, почему бы не получить российский паспорт на фоне лимита - это же прямая дорога в основу или хотя бы первым запасным стать под нашими игроками. Теперь у "Зенита" в атаке вообще конкуренция выше крыши "Крестовского": Дзюба, Кокорин, Джорджевич, Роберт Мак, Йоан Молло, Шатов (хотя он может в центре поля сыграть), теперь ещё Полоз и Дриусси в перспективе, ах даааа, чуть не забыл, что Александр Кержаков ещё карьеру не завершил и ещё не все трансферы осуществлены...
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tank219
1498563266
Сказал бы просто, что налоги здесь меньше, а то возможности, нравится, Достоевский.
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sochi-2013
1498563554
Вообще-то я от него в Зените ждал многого. Если Манчини сможет сделать из него супер игрока(по наши меркам), то и паспорт бы пригодился. Парадокс- я против засилья легионеров в РФПЛ, но не против, если, лучшие из них, примут гражданство и помогут нашей сборной. ))
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sir_Alex
1498563583
Не надо нам гомосятину разводить!
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insider_retro
1498565316
Учит язык - отрадно.... Крайне редкое явление... Нужно под Манчини проявить себя на поле, не накосячить в жизни... А там и спортивные успехи вместе с клубом придут....
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forward33
1498565728
французкий кокорин.... В схеме черчесова ему делать нечего...нафиг нужен
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dok66
1498577303
Дьепарде навеял тему ! Вдруг проканает !
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paracetamol
1498578978
Слова - ерунда. Главное - грамматика и идиомы.
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