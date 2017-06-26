Нобоа: «Думаю, если бы «Ростов» не попал на «МЮ», то мы бы дошли до финала Лиги Европы»

Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, ныне защищающий цвета «Зенита», поделился мнением о работе под руководством Курбана Бердыева и выразил мнение, что донской клуб мог дойти до финала Лиги Европы, если бы не попал на «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в прошлом сезоне желто-синие дошли до 1/8 финала еврокубка, где по сумме двух встреч уступили будущему победителю турнира.

– Бердыев – лучший тренер сезона в России?

– Если бы не попали на «МЮ», думаю, что именно мы дошли бы до финала Лиги Европы, а не «Аякс». Для меня Бердыев всегда лучший, я знаю его по совместной работе в двух клубах – он везде дает результат и ставит суперорганизованную игру.