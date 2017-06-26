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    Нобоа: «Думаю, если бы «Ростов» не попал на «МЮ», то мы бы дошли до финала Лиги Европы»

    Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, ныне защищающий цвета «Зенита», поделился мнением о работе под руководством Курбана Бердыева и выразил мнение, что донской клуб мог дойти до финала Лиги Европы, если бы не попал на «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, в прошлом сезоне желто-синие дошли до 1/8 финала еврокубка, где по сумме двух встреч уступили будущему победителю турнира.

    – Бердыев – лучший тренер сезона в России?

    – Если бы не попали на «МЮ», думаю, что именно мы дошли бы до финала Лиги Европы, а не «Аякс». Для меня Бердыев всегда лучший, я знаю его по совместной работе в двух клубах – он везде дает результат и ставит суперорганизованную игру.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    26.06.2017 21:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 27 июня 2017, 10:54

      Их там чем в Зените поят?

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июня 2017, 21:29

      ахах где проиграли бы краснодару

      0
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 26 июня 2017, 21:25

      Рубин за вас отомстит - дойдет и пройдет МЮ.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > pro-vad 26 июня 2017, 21:30

      рубину бы в пердив не вылететь с суповым набором

      0
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