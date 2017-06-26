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    Орлов: «Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с видео, на котором нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    Напомним, что Дзюба не попал в состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

    «Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.

    Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают», – сказал Орлов.

    Источник: Газета.ру

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    26.06.2017 20:11
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 июня 2017, 12:47

      Заступаться сейчас начнут за балбесов этих.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 27 июня 2017, 10:57

      Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята...
      Эти футболисты умные и современные идиоты.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 27 июня 2017, 05:47

      Просто футболисты пытаются достучаться что с этим трениришкой ничего не светит

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bashnat013 27 июня 2017, 09:45

      С этими игрочишками ни чего не светит,тут ни один тренер мира не поможет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 04:07

      Это явно Госдеп клин забивает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 июня 2017, 23:25

      Они всех бесят и еще касячат, а как это называется - идиотизм.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:14

      Орлов, что вы выгораживаете этих ИДИОТОВ???
      Это они выставили себя идиотами, а не болельщики выдумали!!!
      У них явно с мозгами не всё в порядке, если так себя БЕЗОБРАЗНО ведут!
      Всем стало сразу ПОНЯТНО, что из себя представляют эти два ИДИОТА от футбола!
      Ведь они сами себя выставляют в ДУРНОМ свете и сами себе портят БИОГРАФИЮ!
      Все увидели, что ДУРЬ так и прёт из них, а на футбол они уже и давно ЗАБИЛИ!!!
      Зарплата капает в карман, а что им бегать, пусть лошади бегают, а они ДУРЬЮ будут МАЯТЬСЯ и строить из себя ИДИОТОВ!
      Вот и вся их футбольная философия!
      Да, вот это ОТКОЛОЛИ номер!
      Это ещё раз подтверждает, что Станислав Черчесов правильно сделал, что не взял их в сборную!
      Таким ПОШЛЯКАМ не место в сборной!
      Есть БОЛЕЕ достойные игроки, которые будут играть и приносить сборной большую пользу!!!

      4
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      Рейтинг: +133

      абжора 26 июня 2017, 23:07

      Неа не поссоряться ,они деревянные но не дуракиПо моему их в дальнейшем никто не хочет видеть в сборной.

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 июня 2017, 22:19

      Очередные перлы от маразматика! Уже практически не смешно! Так и до психушки недалеко!

      3
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 26 июня 2017, 22:15

      Зачем Орлов ты их соришь??? Бля ну ты и пидорас!!!!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 22:05

      И кто бы это мог быть ????????????? Вопрос ?

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