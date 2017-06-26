Орлов: «Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с видео, на котором нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Напомним, что Дзюба не попал в состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

«Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.

Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают», – сказал Орлов.