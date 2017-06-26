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  • Орлов: «Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым»

Орлов: «Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым»

26 июня 2017, 20:11
30

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с видео, на котором нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Напомним, что Дзюба не попал в состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

«Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.

Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают», – сказал Орлов.

Источник: Газета.ру
Кубок конфедераций Россия Дзюба Артем Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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Decorhome
1498497417
Клоуны. Лучше научитесь играть в футбол
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Юрэс
1498497670
Бля ,, это ИНСТОГРАМММ сука
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семёнычев
1498498222
Опять дядя Гена, тебя подвёл твой любимчик)))
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Спартач_навсегда
1498500333
эти долбо*** сами виноваты,выставляют себя клоунами,Черчеса обсирают и Россию позорят,2 имбицила ,буратины
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Alan1977
1498501435
Держите их дальше от сборной
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ШАНс
1498503620
Умные ребята знают кто написал "МУ-МУ", в отличии от этих дегенератов
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Popularov
1498508092
Орлов, что вы выгораживаете этих ИДИОТОВ??? Это они выставили себя идиотами, а не болельщики выдумали!!! У них явно с мозгами не всё в порядке, если так себя БЕЗОБРАЗНО ведут! Всем стало сразу ПОНЯТНО, что из себя представляют эти два ИДИОТА от футбола! Ведь они сами себя выставляют в ДУРНОМ свете и сами себе портят БИОГРАФИЮ! Все увидели, что ДУРЬ так и прёт из них, а на футбол они уже и давно ЗАБИЛИ!!! Зарплата капает в карман, а что им бегать, пусть лошади бегают, а они ДУРЬЮ будут МАЯТЬСЯ и строить из себя ИДИОТОВ! Вот и вся их футбольная философия! Да, вот это ОТКОЛОЛИ номер! Это ещё раз подтверждает, что Станислав Черчесов правильно сделал, что не взял их в сборную! Таким ПОШЛЯКАМ не место в сборной! Есть БОЛЕЕ достойные игроки, которые будут играть и приносить сборной большую пользу!!!
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bashnat013
1498531647
Просто футболисты пытаются достучаться что с этим трениришкой ничего не светит
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Дядя Серёжа
1498550236
Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята... Эти футболисты умные и современные идиоты.
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OfaZavr
1498556856
Заступаться сейчас начнут за балбесов этих.
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