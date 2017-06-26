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    Гилерме: «Ошибки Акинфеева? Не надо его казнить»

    Голкипер сборной России Гилерме поддержал партнера по национальной команде Игоря Акинфеева, который подвергся критике после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

    «Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Всем, кто внутри команды, тяжело. Не надо его казнить – он не раз спас нас в игре с Португалией, сделав несколько сэйвов. Ошибки бывают у всех», – сказал Гилерме.

    Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

    Источник: Globo

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    26.06.2017 19:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -2

      Steem 27 июня 2017, 00:19

      Что за херня?! В матче с Португалией весь второй тайм комментаторы боготворили Акинфеева, а сейчас он во всем виноват...
      Где была защита, когда мексикашка вышел один на один ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:13

      Гильерме! Что вы несёте???
      Какой казнить, что вы выдумываете по поводу Акинфеева???
      Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!!
      Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева!
      Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
      Со вторым голом в наши ворота, в игре с мексиканцами, это была не ошибка Акинфеева, это была ошибка обороны сборной!
      Игроки обороны неверно расположились на поле и оголили наши тылы.
      Туда и рванул мексиканец, а накрыть некому!
      Васин рванул, да не смог перекрыть.
      Игорь пытался спасти защиту от провала, но не смог, потому что мексиканец грамотно воспользовался ПРОВАЛОМ ЗАЩИТЫ!
      А что вратарь сделает, когда игрок выбегает один на один???
      В этом голе Акинфеев не ВИНОВАТ и НЕЧЕГО на него сваливать ошибки игроков ОБОРОНЫ!
      А почему так оборона сыграла, надо спросить с ЧЕРЧЕСОВА, а не с Акинфеева!
      Не Акинфеев готовил сборную к этой игре, а Черчесов!
      Это ПОРАЖЕНИЕ сборной имени Черчесова, а не Акинфеева!
      Акинфеев всё ПРАВИЛЬНО сделал и старался ликвидировать угрозу, но не получилось, потому что мексиканец имел преимущество и первым оказался на мяче!
      Где была ЗАЩИТА!
      Почему она так безобразно играла!
      Это ВИНА Черчесова, а не Акинфеева!!!
      Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!

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      Рейтинг: +17

      Cocodgambo05 26 июня 2017, 19:47

      Ну началось, у всех ошибки бывают третье десятое....

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 19:45

      Казнить-конечно не нужно,пусть просто откажется за сборную выступать и сделает благо для всего Российского футбола.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Диктор 26 июня 2017, 22:26

      Может ему ещё гражданство поменять???

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      Рейтинг: +13

      FleshOut > Диктор 26 июня 2017, 23:47

      Почему он должен отказываться от сборной ? Он очень хорошо выполняет то что от него ожидают т.е защищает ворота. Но победить просто нереально когда никто не может с метра в створ попасть а пинают в небеса. Так что это не в во вратаре дело а в Атаке дыра.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 19:23

      Не надо его казнить, надо линчевать!

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