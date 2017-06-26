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Гилерме: «Ошибки Акинфеева? Не надо его казнить»

26 июня 2017, 19:13
8

Голкипер сборной России Гилерме поддержал партнера по национальной команде Игоря Акинфеева, который подвергся критике после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

«Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Всем, кто внутри команды, тяжело. Не надо его казнить – он не раз спас нас в игре с Португалией, сделав несколько сэйвов. Ошибки бывают у всех», – сказал Гилерме.

Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

Источник: Globo
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Гилерме
Комментарии (8)
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paracetamol
1498494207
Не надо его казнить, надо линчевать!
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Диктор
1498495523
Казнить-конечно не нужно,пусть просто откажется за сборную выступать и сделает благо для всего Российского футбола.
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Cocodgambo05
1498495669
Ну началось, у всех ошибки бывают третье десятое....
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Popularov
1498508001
Гильерме! Что вы несёте??? Какой казнить, что вы выдумываете по поводу Акинфеева??? Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!! Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева! Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне! Со вторым голом в наши ворота, в игре с мексиканцами, это была не ошибка Акинфеева, это была ошибка обороны сборной! Игроки обороны неверно расположились на поле и оголили наши тылы. Туда и рванул мексиканец, а накрыть некому! Васин рванул, да не смог перекрыть. Игорь пытался спасти защиту от провала, но не смог, потому что мексиканец грамотно воспользовался ПРОВАЛОМ ЗАЩИТЫ! А что вратарь сделает, когда игрок выбегает один на один??? В этом голе Акинфеев не ВИНОВАТ и НЕЧЕГО на него сваливать ошибки игроков ОБОРОНЫ! А почему так оборона сыграла, надо спросить с ЧЕРЧЕСОВА, а не с Акинфеева! Не Акинфеев готовил сборную к этой игре, а Черчесов! Это ПОРАЖЕНИЕ сборной имени Черчесова, а не Акинфеева! Акинфеев всё ПРАВИЛЬНО сделал и старался ликвидировать угрозу, но не получилось, потому что мексиканец имел преимущество и первым оказался на мяче! Где была ЗАЩИТА! Почему она так безобразно играла! Это ВИНА Черчесова, а не Акинфеева!!! Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!
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Steem
1498511978
Что за херня?! В матче с Португалией весь второй тайм комментаторы боготворили Акинфеева, а сейчас он во всем виноват... Где была защита, когда мексикашка вышел один на один ?!
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