Гилерме: «Ошибки Акинфеева? Не надо его казнить»

Голкипер сборной России Гилерме поддержал партнера по национальной команде Игоря Акинфеева, который подвергся критике после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

«Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Всем, кто внутри команды, тяжело. Не надо его казнить – он не раз спас нас в игре с Португалией, сделав несколько сэйвов. Ошибки бывают у всех», – сказал Гилерме.

Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.