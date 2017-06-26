Гилерме: «Ошибки Акинфеева? Не надо его казнить»

Что за херня?! В матче с Португалией весь второй тайм комментаторы боготворили Акинфеева, а сейчас он во всем виноват...
Где была защита, когда мексикашка вышел один на один ?!
Голкипер сборной России Гилерме поддержал партнера по национальной команде Игоря Акинфеева, который подвергся критике после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).
«Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Всем, кто внутри команды, тяжело. Не надо его казнить – он не раз спас нас в игре с Португалией, сделав несколько сэйвов. Ошибки бывают у всех», – сказал Гилерме.
Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.