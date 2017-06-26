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  • Лебедев: «Думаю, Черчесов не возьмет Дзюбу и Кокорина на домашний ЧМ и будет прав»

Лебедев: «Думаю, Черчесов не возьмет Дзюбу и Кокорина на домашний ЧМ и будет прав»

26 июня 2017, 16:42
32

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев выразил мнение, что нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин вряд ли вызовутся в сборную России, пока ей руководит Станислав Черчесов.

Ранее Кокорин на своей странице в инстаграме выложил короткий ролик, на котором он и Дзюба якобы пародируют наставника национальной команды, прикладывая ладонь ребром к лицу над верхней губой.

Напомним, россияне не сумели преодолеть групповой раунд Кубка конфедераций, потерпев два поражения в трех матчах. Оба футболиста не принимали участия в турнире.

«Открыто в этом «мессендже» не говорится, что послание адресовано именно Черчесову. Да, по каким-то второстепенным моментам можно об этом догадаться, но открыто об этом не заявлено. А дело здесь в отсутствии должного человеческого воспитания.

Этим поступком Дзюба и Кокорин поставили себе крест на выступлении в сборной при Черчесове. Думаю, что Станислав Саламович не возьмет их на домашний чемпионат мира и будет прав.

Не могу понять, почему они так делают, ребята уже взрослые. Оправдания высказываниям можно найти и списать на эмоции человека, болеющего всей душой и телом за футбол. А такое поведение можно назвать хамством или детской глупостью, хотя уже вроде давно не дети. Нужно быть более воспитанными по отношению к тренеру, это не последний человек в их жизни», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Черчесов Станислав Лебедев Игорь
Комментарии (32)
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СЛАВА 81
1498486414
Двое тупых подростков.
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ded-53
1498486434
Не велика потеря
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Жентус
1498487153
Их отстранили от игры в такой "сильной и престижной" сборной, что даже не знаешь что делать. Может они опять в Монако это отпразднуют? А знаете почему? Потому что это счастье для любого профессионального футболиста не попадать в состав сборной России. Дзагоев и Дзюба очень умно имитируют травмы, Кокорин сразу начал вести себя так, что его в сборную не позовут и слава богам, такое счастье у человека. И ребенок родился и позориться не нужно. Вместо бесполезных поездок в сборную, он будет сидеть дома с семьей. Все кто думает, что Кокорина нужно наказывать полные иди... А Черчесов горе тренер. У нас в стране давно повелось, что от великих умов надо избавляться. Так от нас в союзе утекли хорошие умы из страны. Так мы еще и на ошибках не учимся, посмотрите что творится сейчас с телеграмом! Наши звездные футболисты не обязаны быть хорошими людьми, они обязаны хорошо играть в футбол. И отличный тренер умеет договариваться с любыми зазвездившимися футболистами, делая силльную команду. А слабый набирает то, что готово за него играть...Вот вам и результаты.
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андрей андреев
1498488159
"якобы пародируют наставника национальной команды" Якобы-главное слово.Помнится в начале карьеры Лебедева папы,его(Жириновского) вечно подставляли таким образом. Сфоткают как он руку протянул,потом пишут" Нацистское приветствие". Мне вообще то пофигу и Жирик и сын и Дзюба с Кокошей. Передёргивать не надо.
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paracetamol
1498488350
Правильно пародировали. У лысого усы - главная достопримечательность, да еще лысина без мозгов. Это ребята и хотели показать. В этом плане лысый и волосатый Мудко - близнецы-братья.
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dok66
1498489589
Лебедев пиарит себя перед очередными выборами . Шобы не забыли !
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Путник 13
1498491278
Лебедев со своим папашей два клоуна ..не им говорить что нибудь о футболе ...самая продажная партия в госдуме что-то говорит о честности ..смешно ..
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ТОПТЫГИН
1498491361
ДУМАЮ после такого провала черчеса что б самого на чемп взяли!!!
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APchelov
1498492084
Ну, вообще-то, черчесов не тренер. Мысли тренерской не видно нигде, где бы он не находился. У молодых, таких, как Семак, результат был бы не хуже
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OfaZavr
1498492119
Им от этого даже лучше, хоть в сборную ехать не нужно.
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