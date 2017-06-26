Лебедев: «Думаю, Черчесов не возьмет Дзюбу и Кокорина на домашний ЧМ и будет прав»

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев выразил мнение, что нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин вряд ли вызовутся в сборную России, пока ей руководит Станислав Черчесов.

Ранее Кокорин на своей странице в инстаграме выложил короткий ролик, на котором он и Дзюба якобы пародируют наставника национальной команды, прикладывая ладонь ребром к лицу над верхней губой.

Напомним, россияне не сумели преодолеть групповой раунд Кубка конфедераций, потерпев два поражения в трех матчах. Оба футболиста не принимали участия в турнире.

«Открыто в этом «мессендже» не говорится, что послание адресовано именно Черчесову. Да, по каким-то второстепенным моментам можно об этом догадаться, но открыто об этом не заявлено. А дело здесь в отсутствии должного человеческого воспитания.

Этим поступком Дзюба и Кокорин поставили себе крест на выступлении в сборной при Черчесове. Думаю, что Станислав Саламович не возьмет их на домашний чемпионат мира и будет прав.

Не могу понять, почему они так делают, ребята уже взрослые. Оправдания высказываниям можно найти и списать на эмоции человека, болеющего всей душой и телом за футбол. А такое поведение можно назвать хамством или детской глупостью, хотя уже вроде давно не дети. Нужно быть более воспитанными по отношению к тренеру, это не последний человек в их жизни», – сказал Лебедев.