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    Лебедев: «Думаю, Черчесов не возьмет Дзюбу и Кокорина на домашний ЧМ и будет прав»

    Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев выразил мнение, что нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин вряд ли вызовутся в сборную России, пока ей руководит Станислав Черчесов.

    Ранее Кокорин на своей странице в инстаграме выложил короткий ролик, на котором он и Дзюба якобы пародируют наставника национальной команды, прикладывая ладонь ребром к лицу над верхней губой.

    Напомним, россияне не сумели преодолеть групповой раунд Кубка конфедераций, потерпев два поражения в трех матчах. Оба футболиста не принимали участия в турнире.

    «Открыто в этом «мессендже» не говорится, что послание адресовано именно Черчесову. Да, по каким-то второстепенным моментам можно об этом догадаться, но открыто об этом не заявлено. А дело здесь в отсутствии должного человеческого воспитания.

    Этим поступком Дзюба и Кокорин поставили себе крест на выступлении в сборной при Черчесове. Думаю, что Станислав Саламович не возьмет их на домашний чемпионат мира и будет прав.

    Не могу понять, почему они так делают, ребята уже взрослые. Оправдания высказываниям можно найти и списать на эмоции человека, болеющего всей душой и телом за футбол. А такое поведение можно назвать хамством или детской глупостью, хотя уже вроде давно не дети. Нужно быть более воспитанными по отношению к тренеру, это не последний человек в их жизни», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 16:42
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 27 июня 2017, 11:09

      Во время следующих выборов в Государственную Думу проводить и выборы тренера сборной. И там и там балбесы получаются.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:39

      Вот вам пример того, что из себя представляют Дзюба и Кокорин!
      Все УВИДЕЛИ дурь этих двух НЕУДАЧНИКОВ!!!
      У них явно с мозгами не всё в порядке, если так себя БЕЗОБРАЗНО ведут!
      Всем стало сразу ПОНЯТНО, что из себя представляют эти два ИДИОТА от футбола!
      Ведь они сами себя выставляют в ДУРНОМ свете и сами себе портят БИОГРАФИЮ!
      Все увидели, что ДУРЬ так и прёт из них, а на футбол они уже и давно ЗАБИЛИ!!!
      Зарплата капает в карман, а что им бегать, пусть лошади бегают, а они ДУРЬЮ будут МАЯТЬСЯ и строить из себя ИДИОТОВ!
      Вот и вся их футбольная философия!
      Да, вот это ОТКОЛОЛИ номер!
      Это ещё раз подтверждает, что Станислав Черчесов правильно сделал, что не взял их в сборную!
      Таким ПОШЛЯКАМ не место в сборной!
      Есть БОЛЕЕ достойные игроки, которые будут играть и приносить сборной большую пользу!!!
      "НАДЕЮСЬ, ИХ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ В СБОРНОЙ!"

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      Рейтинг: +133

      абжора 26 июня 2017, 23:15

      Заменить бы этого.....много же в мире спецов.И Мутко тоже выгнать.Балаболит но с тренерами договариваться не умеет

      0
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      Рейтинг: +90

      115 26 июня 2017, 21:52

      сборной конечно не хватает нападающих,но бревно и умственно отсталый там точно не нужны

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:09

      конечно будет прав,че этих ***сосов еще куда-то брать ,пусть сидят дома *пта))) (с)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 19:49

      И правильно сделает.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 19:06

      да дело даже не в том кто тренер,кого возьмут на чм,кто шутовством занимается в инстаграме,дело в другом-какого .уя лебедев рас.изделся? хоть бы в футболе смыслил,пока у нас политики лезут в футбол,хоть кого ставь и в сборную бери-толку не будет

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2017, 18:48

      Им от этого даже лучше, хоть в сборную ехать не нужно.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 июня 2017, 18:48

      Ну, вообще-то, черчесов не тренер. Мысли тренерской не видно нигде, где бы он не находился. У молодых, таких, как Семак, результат был бы не хуже

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 26 июня 2017, 18:36

      ДУМАЮ после такого провала черчеса что б самого на чемп взяли!!!

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