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    Роналду сделал фото с двумя воспитанниками петербургской школы «Локомотив»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед стартом сегодняшней тренировки команды сфотографировался с двумя братьями-воспитанниками петербургской школы «Локомотив» – Тимуром и Григорием Дашкевичами. Кроме того, 32-летний игрок вручил юным футболистам на память официальный мяч Кубка конфедераций со своим автографом.

    Сопровождал мальчиков официальный представитель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга по конгрессно-выставочной деятельности Лев Кузнецов.

    «Есть организация Match accommodation, через которую мы вышли на ФИФА, а потом на представителей сборной Португалии. Мы захотели познакомиться с Криштиану, и нам пошли навстречу.

    Может ли это сделать любой, кто захочет? Нет, не любой, конечно. Но при большом желании – можно. Мы связаны с этой организацией уже больше года, потому что занимаемся подготовкой к чемпионату мира – безопасностью, гостинцами, продвижением города», – сказал Кузнецов.

    В среду, 28 июня, португальцы встретятся с Чили в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Поединок состоится на стадионе «Казань Арена». Начало – в 21:00 по московскому времени

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 июня 2017, 13:36

      Молодец для него просто фото а для этих пацанов воспоминания на всю жизнь

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 13:19

      Порадовал пацанов, они наверное будут долго в восторге.

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