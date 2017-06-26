Роналду сделал фото с двумя воспитанниками петербургской школы «Локомотив»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед стартом сегодняшней тренировки команды сфотографировался с двумя братьями-воспитанниками петербургской школы «Локомотив» – Тимуром и Григорием Дашкевичами. Кроме того, 32-летний игрок вручил юным футболистам на память официальный мяч Кубка конфедераций со своим автографом.

Сопровождал мальчиков официальный представитель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга по конгрессно-выставочной деятельности Лев Кузнецов.

«Есть организация Match accommodation, через которую мы вышли на ФИФА, а потом на представителей сборной Португалии. Мы захотели познакомиться с Криштиану, и нам пошли навстречу.

Может ли это сделать любой, кто захочет? Нет, не любой, конечно. Но при большом желании – можно. Мы связаны с этой организацией уже больше года, потому что занимаемся подготовкой к чемпионату мира – безопасностью, гостинцами, продвижением города», – сказал Кузнецов.

В среду, 28 июня, португальцы встретятся с Чили в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Поединок состоится на стадионе «Казань Арена». Начало – в 21:00 по московскому времени