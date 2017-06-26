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    Канчельскис призывает Черчесова спуститься с небес

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис советует главному тренеру команды Станиславу Черчесову уделять больше времени общению с игроками. Канчельскис считает, что Черчесову нужно наладить отношения со звездными российскими игроками.

    «Черчесову нужно спуститься с небес на землю. Ему необходимо найти общий язык с футболистами. Обычно звездные игроки находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Сейчас это нужно ради достижения результата», – сказал Канчельскис в эфире программы «Все на матч».

    Напомним, сборная России заняла третье место в группе на Кубке конфедераций, не попав в плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 01:47
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 июня 2017, 08:17

      Где увидел звезд?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > aurora5858 26 июня 2017, 15:08

      Да и тренер пока не на небесах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1709

      Краса 26 июня 2017, 06:58

      Все звезды закатились, за небосвод!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 06:54

      А кто в сборной звездный игрок, я не вижу. Поэтому и диалог вести не с кем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 26 июня 2017, 06:53

      Черчесова уже спустили с небес на землю, на Кубке Конфедераций.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > СПАРТ-ТАК 26 июня 2017, 15:10

      Не думаю, что руководство серьёзно рассчитывало, что сырая команда на турнире с титулованными командами грандиозно проявит себя.... Надеялись - да, но не более...

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 июня 2017, 06:30

      Хотелось бы узнать ,что теперь собирается делать Черчес и его буратинки?
      То,что Черчес останется ,сомнений нет,
      Там наверху,команда Мудько поражений не знает,они и сыгранны и спаены и споены,своих не сдаем ,как говорится....
      А вот чего дальше ждать?
      Один турнир завалил....дальше что....товарняки? аршавины,павлюченковы?

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 26 июня 2017, 03:28

      Если эти слова взяты из беседы Канчелькиса с Губерниевым на канале МатчТВ, то он прямо предлагал уволить Черчесова с поста главного тренера сборной и назначить на его место Бердыева. Если хотите, что бы результат КК 2017 повторился на ЧМ 2018, то можете оставить Черчесова на посту, - сказал он. Специально смотрел, что скажут матчтэвэшные "эксперты" по поводу выступления сборной на КК, все эти черданцовы да карпины что-то "беками" и "мекали" невразумительное в духе: верим, надеемся, альтернативы нет... и только Канчелькис четко сказал, что с Черчесовым мы однозначно провалимся еще и на ЧМ.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > serglider 26 июня 2017, 05:03

      Не факт, что Бердыев может улучшить игру сборной.

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      Рейтинг: +147

      JellyBean > Nesterenko 26 июня 2017, 06:51

      Но факт, что Черчесов сборную точно не усилит..

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > JellyBean 26 июня 2017, 10:21

      Кроме Хиддинка никто со сборной не добивался успеха.

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