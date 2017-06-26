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Канчельскис призывает Черчесова спуститься с небес

26 июня 2017, 01:47
11

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис советует главному тренеру команды Станиславу Черчесову уделять больше времени общению с игроками. Канчельскис считает, что Черчесову нужно наладить отношения со звездными российскими игроками.

«Черчесову нужно спуститься с небес на землю. Ему необходимо найти общий язык с футболистами. Обычно звездные игроки находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Сейчас это нужно ради достижения результата», – сказал Канчельскис в эфире программы «Все на матч».

Напомним, сборная России заняла третье место в группе на Кубке конфедераций, не попав в плей-офф.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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serglider
1498436939
Если эти слова взяты из беседы Канчелькиса с Губерниевым на канале МатчТВ, то он прямо предлагал уволить Черчесова с поста главного тренера сборной и назначить на его место Бердыева. Если хотите, что бы результат КК 2017 повторился на ЧМ 2018, то можете оставить Черчесова на посту, - сказал он. Специально смотрел, что скажут матчтэвэшные "эксперты" по поводу выступления сборной на КК, все эти черданцовы да карпины что-то "беками" и "мекали" невразумительное в духе: верим, надеемся, альтернативы нет... и только Канчелькис четко сказал, что с Черчесовым мы однозначно провалимся еще и на ЧМ.
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alex1951
1498447830
Хотелось бы узнать ,что теперь собирается делать Черчес и его буратинки? То,что Черчес останется ,сомнений нет, Там наверху,команда Мудько поражений не знает,они и сыгранны и спаены и споены,своих не сдаем ,как говорится.... А вот чего дальше ждать? Один турнир завалил....дальше что....товарняки? аршавины,павлюченковы?
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СПАРТ-ТАК
1498449198
Черчесова уже спустили с небес на землю, на Кубке Конфедераций.
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tank219
1498449263
А кто в сборной звездный игрок, я не вижу. Поэтому и диалог вести не с кем.
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Краса
1498449501
Все звезды закатились, за небосвод!!
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aurora5858
1498454221
Где увидел звезд?
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