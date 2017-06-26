Канчельскис призывает Черчесова спуститься с небес

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис советует главному тренеру команды Станиславу Черчесову уделять больше времени общению с игроками. Канчельскис считает, что Черчесову нужно наладить отношения со звездными российскими игроками.

«Черчесову нужно спуститься с небес на землю. Ему необходимо найти общий язык с футболистами. Обычно звездные игроки находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Сейчас это нужно ради достижения результата», – сказал Канчельскис в эфире программы «Все на матч».

Напомним, сборная России заняла третье место в группе на Кубке конфедераций, не попав в плей-офф.