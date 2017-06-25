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    Зобнин: «Сильно переживал за сборную России, но один в поле не воин»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о чувствах, с которыми следил за матчами российской команды на Кубке конфедераций.

    Напомним, футболист пропустил турнир из-за тяжелой травмы. В товарищеских матчах Зобнин наигрывался в основном составе сборной.

    «Признаюсь, что очень переживал за команду, за ребят, и даже не представляете, как хотелось помочь им в том или ином матче, в том или ином ключевом эпизоде -особенно когда было трудно.

    С другой стороны – один в поле не воин. И футбольное поле не исключение», – сказал Зобнин.

    Сборная России заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф Кубка конфедераций.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.06.2017 23:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июня 2017, 00:27

      Хватит Акинфеева обсирать!!! Остальные что не ошибались? Да по мячу попасть не могли!!! Что Смольников да и ситуация с голом Мексике - Ерохин не попал по мячу поэтому у него и получился голевой пас...

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Nerlinger 27 июня 2017, 05:38

      Действительно хватит обсирать Акинфеева , но и держать его в составе учитывая былые заслуги хватит! Есть же Беленов, Селихов, Лунев, Ребров, Крицюк, Джанаев, Гильерме...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > АртурZaСМ 27 июня 2017, 11:12

      Тренерам виднее кто лучше! Да и некоторых в этот список зря включил...

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      Рейтинг: +75

      Red narva 26 июня 2017, 00:11

      Один вояка в поле(в воротах)легко перечеркнул все,что ребята потом наиграли!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 июня 2017, 00:04

      Они все спешили в отпуск...

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:43

      Вот тот самый, который не воин, 2 бабочки и пропустил. Ему в отпуск захотелось.

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