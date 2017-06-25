Зобнин: «Сильно переживал за сборную России, но один в поле не воин»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о чувствах, с которыми следил за матчами российской команды на Кубке конфедераций.

Напомним, футболист пропустил турнир из-за тяжелой травмы. В товарищеских матчах Зобнин наигрывался в основном составе сборной.

«Признаюсь, что очень переживал за команду, за ребят, и даже не представляете, как хотелось помочь им в том или ином матче, в том или ином ключевом эпизоде -особенно когда было трудно.

С другой стороны – один в поле не воин. И футбольное поле не исключение», – сказал Зобнин.

Сборная России заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф Кубка конфедераций.