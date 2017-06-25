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Очоа назвал Акинфеева вратарем мирового уровня

25 июня 2017, 20:35
25

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против России назвал вратаря соперника Игоря Акинфеева футболистом мирового уровня.

«Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами», – сказал Очоа.

В групповом этапе Кубка конфедераций-2017 Акинфеев провел три матча, в которых пропустил три гола.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Мексика Россия Акинфеев Игорь Очоа Гильермо
Комментарии (25)
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Red narva
1498412485
Адвакатура оперативненько так подтянулась!Спасай дырищу!Свистать всех наверх!))))
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polt
1498412771
Обосрался - уйди с глаз, не смради, уже достаточно.
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Mr_Digorec
1498413117
Задолбал он уже....вот честно....найди мужество признать,что ты не уровень сборной....Джанаев и то больше тащит...какой матч он провёл с Баварией!!! не хотелось комментировать игру Кинфы.....но похоже это последняя капля...
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Обер-КанцлерЪ
1498414023
Очоа назвал Акинфеева вратарем мирового уровня, а потом громко засмеялся.
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Mr_Digorec
1498414255
Одна дырка от Кореи чего стоит....а так он мировая звезда...)))
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Den_161
1498416650
Он наверно назвал "вратаря соперника Игоря Акинфеева футболистом мирового уровня",чтобы поглумится над ним после матча
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19element87
1498417144
Ну и стадо же вы, нашли "козла отпушения", себя на его место поставте, бараны....
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19element87
1498417817
Вот читаю тут ваше повествование и диву даюсь, толе вы умственно-отсталые, толе ещё дети... вот уж загадка!!!
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Kokmarov
1498420486
Акинфеев выдает иногда красивые матчи, как например с Монако в ЛЧ (домашний матч), ему тогда все равно забили, но в этом случае даже жаль его было, бился на славу, а защитники футбол смотрели. В случае с Мексикой оба гола его, по интервью игроков видно, что им недовольна вся команда. В чем его незаменимость - непонятно. Можно другим дать шанс, уж вратарей хороших у нас хватает, и незачем ставить рекорды по количеству матчей за сборную.
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paracetamol
1498423479
Хватит уже прикалывать, надоело!
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