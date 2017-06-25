Очоа назвал Акинфеева вратарем мирового уровня

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против России назвал вратаря соперника Игоря Акинфеева футболистом мирового уровня.

«Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами», – сказал Очоа.

В групповом этапе Кубка конфедераций-2017 Акинфеев провел три матча, в которых пропустил три гола.

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