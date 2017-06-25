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    Очоа назвал Акинфеева вратарем мирового уровня

    Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против России назвал вратаря соперника Игоря Акинфеева футболистом мирового уровня.

    «Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами», – сказал Очоа.

    В групповом этапе Кубка конфедераций-2017 Акинфеев провел три матча, в которых пропустил три гола.

    «Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2017 20:35
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 15:25

      Оценка кучерявого с верёвочкой на голове много значит... Уж он то знает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 08:11

      Похвала соперника - лучшая награда за труды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      yanedo 26 июня 2017, 06:35

      касипор мирового уровня это да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 26 июня 2017, 05:35

      Если свои не поддерживают, спасибо другим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2017, 02:05

      Это он прикололся так?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:44

      Хватит уже прикалывать, надоело!

      3
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 июня 2017, 22:54

      Акинфеев выдает иногда красивые матчи, как например с Монако в ЛЧ (домашний матч), ему тогда все равно забили, но в этом случае даже жаль его было, бился на славу, а защитники футбол смотрели. В случае с Мексикой оба гола его, по интервью игроков видно, что им недовольна вся команда. В чем его незаменимость - непонятно. Можно другим дать шанс, уж вратарей хороших у нас хватает, и незачем ставить рекорды по количеству матчей за сборную.

      7
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      Рейтинг: +702

      19element87 25 июня 2017, 22:24

      25 июня 2017, 22:08 | Спорт-Экспресс
      Йоахим Лев: Черчесову — удачи, Акинфееву — респект
      — И еще вопрос о России. Кто бы из игроков команды Черчесова мог бы заиграть в бундеслиге?

      — В Германии уже были российские игроки. А из тех, кто есть сейчас… Не буду называть фамилии, но хочу выделить вратаря (Игоря Акинфеева. — Прим. «СЭ»). Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю. А в остальном у России есть достаточно динамичных игроков, но я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить об их возможности выступать в той или иной немецкой команде.
      https://sport.mail.ru/football2017/news/30186191/?frommail=1

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > 19element87 25 июня 2017, 22:58

      Ну слава богу. Тренер Германии отпустил дежурный комплимент, это точно значит что игорян велик. А то были сомнения. То один турнир просрет, то другой. То в ЛЧ рекорд обновит. Ну теперь-то ладно, в величии нет сомнений. Но виноват конечно не он, виноват тренер, он его ставил в ворота.

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 25 июня 2017, 22:10

      Вот читаю тут ваше повествование и диву даюсь, толе вы умственно-отсталые, толе ещё дети... вот уж загадка!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 25 июня 2017, 21:59

      Ну и стадо же вы, нашли "козла отпушения", себя на его место поставте, бараны....

      -3
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      Рейтинг: +37

      Den_161 > 19element87 25 июня 2017, 22:04

      Надо выходить и играть, а не ЗЕЗДУ из себя СТРОИТЬ!!!

      4
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Den_161 25 июня 2017, 22:05

      Он то как раз и играет и звезду из себя не когда не строил!!!!!

      0
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