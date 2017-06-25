Санчес, Видаль и Браво выйдут с первых минут в составе Чили на игру с Австралией

Стали известны стартовые составы сборных Чили и Австралии, в которых команды начнут матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Чили: Браво, Мена, Исла, Силва, Фуэнсалида, Санчес, Видаль, Варгас, Диас, Хара, Арангис.

Австралия: Райан, Кэйхилл, Миллиган, Юрич, Крузе, Тройси, Бехич, Р. МакГован, Сейнсбери, Луонго, Ирвинг.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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