Тер Штеген и Дракслер – в стартовом составе сборной Германии на матч с Камеруном

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Камеруна на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Германия: Тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Дракслер, Демирбай, Вернер, Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Руди.

Камернун: Ондоа, Мабука, Замбо, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Муканджо, Абубакар, Бассогог, Манджек, Сиани, Фай.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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