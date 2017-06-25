Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тер Штеген и Дракслер – в стартовом составе сборной Германии на матч с Камеруном

    Стали известны стартовые составы сборных Германии и Камеруна на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

    Германия: Тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Дракслер, Демирбай, Вернер, Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Руди.

    Камернун: Ондоа, Мабука, Замбо, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Муканджо, Абубакар, Бассогог, Манджек, Сиани, Фай.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 25 июня 2017, 17:04

      сказали же, что всем троим вратарям дадут сыграть??? Траппа жестоко обманули! ИМХО он сильнее Лено и Тер Штегена!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 16:59

      Руди дерево, надо было Горетцку ставить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11